張藝興新歌將惡評當做歌詞 怒懟黑粉

張藝興新歌旁白藏酸民嘲笑言語。（取材自微博）

中國 藝人張藝興近日發布第三張迷你專輯「東」，共收錄四首歌曲，其中第四首「苦行僧」被網友發現旁白念的內容，是多年來他遭酸民嘲笑的言論，他把自己寫成新歌，將惡評當做歌詞，直接回懟黑粉，引起廣大討論。

ETtoday報導，網友發現大約1分48秒處可以聽見旁白說著「他就是白蓮花」、「演唱會假唱」、「嘲羊區百萬粉絲團」、「挺好的挺好的」、「無事張藝興，有事EXO的LAY」、「他是不是和誰談戀愛了」、「領獎時在台上下跪」、「努力努力白努力」、「學羊吃草」，每一段都是出道以來曾被嘲笑過的字句。

不只如此，「苦行僧」的歌詞中還有一句「我只身在山頂不亦樂乎」，讓人不禁聯想到2016年MAMA頒獎典禮，EXO奪下最佳亞洲造型獎、最佳男子團體獎和年度專輯獎時，他曾說：「咱們中國有一句話叫做『長江後浪推前浪』，我希望EXO用自己努力改寫這後半句話『前浪永遠站在最高的山頂上』。」

據報導，尤其「苦行僧」的歌曲理念寫著「那些曾經刺耳的口舌之箭，就變成了苦行僧看似微不足道，卻以無比堅硬的盔甲」。正面迎擊出道以來的爭議，粉絲皆表示「那些垃圾話只是嘈雜的背景音，就像評論裡那些窸窸窣窣的聚眾小人在網絡暴力」、「我走我的道，從來不回頭」、「拿音樂反擊黑子，張藝興真酷，話說回來張藝興這次專輯每首都好好聽」。

另據搜狐報導，張藝興回中國發展以後發展得非常順利。這幾年更是創辦自己的公司，簽約了很多優秀的藝人，影視發展得也很不錯，音樂上也有了自己的代表作，但卻還是逃不過網友們的「魔爪」。

報導說，張藝興在他的專業領域非常努力，對舞蹈更是嚴格到令大家看到了都很心疼的程度。最讓大家印象深刻的就是在「偶像練習生」中當導師時，反復強調的balence，當時還成為非常流行的一個梗。