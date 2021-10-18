我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA通過嬌生應打第2劑 佛奇：完成接種家庭可正常過節日

NBC：911事件使美一心反恐 給中國20年急起直追

張藝興新歌將惡評當做歌詞 怒懟黑粉

娛樂新聞組／綜合報導
張藝興新歌旁白藏酸民嘲笑言語。（取材自微博）
張藝興新歌旁白藏酸民嘲笑言語。（取材自微博）

中國藝人張藝興近日發布第三張迷你專輯「東」，共收錄四首歌曲，其中第四首「苦行僧」被網友發現旁白念的內容，是多年來他遭酸民嘲笑的言論，他把自己寫成新歌，將惡評當做歌詞，直接回懟黑粉，引起廣大討論。

ETtoday報導，網友發現大約1分48秒處可以聽見旁白說著「他就是白蓮花」、「演唱會假唱」、「嘲羊區百萬粉絲團」、「挺好的挺好的」、「無事張藝興，有事EXO的LAY」、「他是不是和誰談戀愛了」、「領獎時在台上下跪」、「努力努力白努力」、「學羊吃草」，每一段都是出道以來曾被嘲笑過的字句。

不只如此，「苦行僧」的歌詞中還有一句「我只身在山頂不亦樂乎」，讓人不禁聯想到2016年MAMA頒獎典禮，EXO奪下最佳亞洲造型獎、最佳男子團體獎和年度專輯獎時，他曾說：「咱們中國有一句話叫做『長江後浪推前浪』，我希望EXO用自己努力改寫這後半句話『前浪永遠站在最高的山頂上』。」

據報導，尤其「苦行僧」的歌曲理念寫著「那些曾經刺耳的口舌之箭，就變成了苦行僧看似微不足道，卻以無比堅硬的盔甲」。正面迎擊出道以來的爭議，粉絲皆表示「那些垃圾話只是嘈雜的背景音，就像評論裡那些窸窸窣窣的聚眾小人在網絡暴力」、「我走我的道，從來不回頭」、「拿音樂反擊黑子，張藝興真酷，話說回來張藝興這次專輯每首都好好聽」。

另據搜狐報導，張藝興回中國發展以後發展得非常順利。這幾年更是創辦自己的公司，簽約了很多優秀的藝人，影視發展得也很不錯，音樂上也有了自己的代表作，但卻還是逃不過網友們的「魔爪」。

報導說，張藝興在他的專業領域非常努力，對舞蹈更是嚴格到令大家看到了都很心疼的程度。最讓大家印象深刻的就是在「偶像練習生」中當導師時，反復強調的balence，當時還成為非常流行的一個梗。

中國

上一則

死侍宣告放大假 妻諷學米高肯恩

下一則

搭檔李心潔 柯震東笑稱完蛋了

延伸閱讀

「天天天藍」歌詞作者卓以玉 南加逝世

「天天天藍」歌詞作者卓以玉 南加逝世

陳芳語微博「被消失」首發聲：沒關係我還有FB、IG

陳芳語微博「被消失」首發聲：沒關係我還有FB、IG
戳中國「玻璃心」 大馬歌手黃明志微博被消失

戳中國「玻璃心」 大馬歌手黃明志微博被消失
盧廣仲演唱會門票50秒秒殺 粉絲哀鴻遍野求加場

盧廣仲演唱會門票50秒秒殺 粉絲哀鴻遍野求加場

熱門新聞

「快樂大本營」節目奠定了湖南衛視的老大哥地位。（取材自微博）

「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了

2021-10-09 19:57
劉德華（左）曾在機場護妻，右為朱麗倩。（本報資料照片）

劉德華妻朱麗倩36年前選美嫩照被挖出 水汪大眼超放電

2021-10-11 23:07
王菲與15歲女兒李嫣。取材自微博

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

2021-10-16 08:22
各方好奇湯姆克魯斯到底為何變得跟以前很不一樣。（美聯社）

阿湯哥為何慘變腫臉大叔？雜誌爆：不是整形而是「它」

2021-10-12 23:32
謝霆鋒在「怒火」耍蝴蝶刀，非常帥氣。(圖:華映提供)

謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下

2021-10-12 02:45
16歲的任晴佳開始展現小女人一面。（取材自Instagram）

任達華16歲女兒180公分高 變身性感小女人

2021-10-11 02:22

超人氣

更多 >
不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省
比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬
中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進

中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進
柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養

柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養