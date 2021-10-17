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懷二胎？劉詩詩PO照踩高跟鞋秀小蠻腰

娛樂新聞組／綜合報導
劉詩詩踏著高跟鞋，刻意凸顯的小蠻腰造型似乎證明沒懷孕。（取材自微博）
劉詩詩踏著高跟鞋，刻意凸顯的小蠻腰造型似乎證明沒懷孕。（取材自微博）

34歲女星劉詩詩吳奇隆結婚六年，育有兩歲多兒子步步，先前劉詩詩跟吳奇隆被拍到一同上醫院，引來二胎質疑。日昨劉詩詩出席活動，她腳踏高跟鞋，腰上繫著細皮帶可見小蠻腰依舊，四肢纖細，化解二胎疑雲。

中時新聞網報導，劉詩詩和吳奇隆當年因為合作「步步驚心」結緣，2019年在台灣生下兩人愛的結晶步步，近期則將重心放回家庭。

劉詩詩無PS圖曝光。（取材自微博）
劉詩詩無PS圖曝光。（取材自微博）

劉詩詩當媽媽後，常被過去的戲迷呼籲趕快接新戲，甚至說重話：「忠言逆耳：再不進（劇）組就糊透了」。

近日有八卦媒體拍到劉詩詩和老公推著嬰兒車逛街，另有人直擊夫妻倆穿著簡樸現身醫院，上車前吳奇隆特別警戒環顧四周，似乎怕被偷拍，引來外界好奇兩人藏著的秘密是否跟有喜有關，但有粉絲在劉詩詩超話闢謠，透露她是「打流感疫苗去了」。而日昨劉詩詩一身深色優雅打扮出席活動，露出的纖細小腿相當吸睛，加上踏著高跟鞋及刻意凸顯的小蠻腰造型，似乎都間接表示沒懷孕。

劉詩詩總是散發高雅、端莊氣息，舉手投足狂噴仙氣，完全不像是一個孩子的媽，她私下也相當親民，沒有女神包袱的她，還隨興地站在路邊啃玉米，女漢子的爽朗作風全被拍下。

劉詩詩 吳奇隆 流感疫苗

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