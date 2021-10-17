演唱會機關故障 張杰摔落舞台滿手血嚇壞粉絲

張杰演唱會出意外，右手布滿鮮血。（取材自微博）

38歲男歌手張杰日昨在蘇州舉行「未LIVE巡迴演唱會」，未料表演到一半，升降台突然故障，導致他從台上摔落，雖然他第一時間就起身繼續演出，但仍被發現手上流滿血，事後官方發文報平安，但「張杰演唱會受傷」更因此登上微博 熱搜第一名。

來源：YouTube

綜合媒體報導，張杰日昨在蘇州舉辦演唱會時，他所乘坐的舞台設備突然故障，導致張杰摔落受傷。有現場觀眾把事發經過PO上網，可見張杰原本站在電梯裡演唱，下一秒電梯突然急速下降，讓他重心不穩重重摔落下去，看得出撞擊力道不小，突如其來的意外，嚇得現場粉絲尖叫連連。

張杰摔落舞台後，右手流血。（取材自微博）

張杰立刻起身繼續演唱，但從大螢幕可看到，他的右手已布滿鮮血，右側臉頰也有傷痕，似乎傷得不輕，張杰忍著痛反過來安慰歌迷：「大家不要擔心我的傷口，可能見紅會很好。」唱完兩首歌後才回後台簡單包紮，沒多久再重回舞台繼續表演，敬業程度讓粉絲佩服又心疼。

隨後，演唱會單位也發聲明報平安，表示由於受連日雨天影響，舞台設備出現意外故障，現場已做應急處理，「張杰帶傷堅持完成演唱會後，已第一時間前往醫院檢查」，後續若有新進展會再公告，並承諾將更注重舞台安全，感謝外界關心。