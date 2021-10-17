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趙麗穎34歲慶生 李冰冰甜喊愛妳

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎（圖）過34歲生日，好閨密李冰冰特地替她慶生。（取材自微博）
趙麗穎（圖）過34歲生日，好閨密李冰冰特地替她慶生。（取材自微博）

女星趙麗穎日昨過34歲生日，這是她和前夫馮紹峰離婚後恢復單身的第一個生日，國際巨星李冰冰特地在微博祝賀趙麗穎，甜喊「愛你（妳）每一天」，讓眾人看見她們感情有多深厚。

中時新聞網報導，趙麗穎和李冰冰是演藝圈出了名的好閨密，最特別的是兩人年紀相差14歲，感情卻好到不行；今年2月李冰冰生日時趙麗穎還特地給她驚喜，讓原本預計在工作中度過48歲生日的李冰冰，一回到酒店房間被最愛的Hello Kitty和鮮花包圍，趙麗穎更驚喜現身，雙姝親密合照好感情溢於言表。

而趙麗穎34歲生日當天，李冰冰一早也特地在微博發文祝賀，貼出慶生派對的照片，畫面中趙麗穎戴著紅色髪飾，穿著針織上衣和紅色格紋短裙，既復古又典雅，摩登風格像是在拍廣告一樣美麗耀眼；李冰冰特地表示，希望好友能夠「熱熱鬧鬧、快快樂樂、開開心心」，更不忘甜蜜告白「愛你（妳）每一天」。

這對忘年之交深厚的感情也感動許多粉絲，除了留言祝福外也紛紛欣賞兩人的真友誼，「兩個大美女友誼長存」、「美女和美女一起奔向美好」、「穎寶恢復單身不怕，有冰冰女神寵著會越來越幸福」。

趙麗穎 微博 工作

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