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「琅琊榜3」 三年後見 粉絲敲碗：想看胡歌

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌飾演的梅長蘇深深烙印在觀眾心中。（取材自豆瓣電影）
胡歌飾演的梅長蘇深深烙印在觀眾心中。（取材自豆瓣電影）

知名男星胡歌憑藉「琅琊榜」中的「梅長蘇」一角登上事業高峰，但他認為接拍續集難以在角色上再有突破，故拒絕接拍第二部，由黃曉明頂上。而隨著「瑯琊榜3」官宣海報，粉絲又紛紛敲碗期待，尤其想問胡歌會不會回歸？

綜合媒體報導，愛奇藝悅享會日前於上海舉行，現場宣布「瑯琊榜3」籌備中，並官宣海報。「瑯琊榜3」將由編劇海宴、總導演孔笙、導演孫墨龍、劉洪源攜手打造，預計2024年上映。但粉絲最關心的演員部分，目前仍是未知數。

王凱飾演的靖王讓觀眾印象深刻。（取材自豆瓣電影）
王凱飾演的靖王讓觀眾印象深刻。（取材自豆瓣電影）

先前有消息稱，「琅琊榜3」的男主是張哲瀚，女主是趙麗穎，而胡歌只是配角，消息一度引發不少爭議。

網友紛紛表示：「終於要拍第三部了嗎？雖然知道不能聚齊原班人馬，但是真的很懷念胡歌的梅長蘇和王凱的靖王呀！」還有人表示，「我覺得兩部都很好，之前因為擔心教主而遲遲沒看2，但是2也很好，非常蒼涼而大氣」、「期待期待，1、2都好看，就是風起長林不敢二刷」、「拍前傳吧，悲劇也沒關係，我想看老一輩的故事，一定很精采」。

「琅琊榜」能拿到9.4分是很多演員的共同努力，但是和劇中的主要人物梅長蘇分不開，既然說到梅長蘇，那麼更繞不開梅長蘇的扮演者胡歌，很多人希望「琅琊榜3」還能圍繞著梅長蘇展開，更希望胡歌能夠出演。

胡歌 導演 趙麗穎

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