徐開騁、甜寵女王趙露思 約會「迸出火花」

徐開騁與甜寵女王趙露思，首次合作擦出火花。（取材自微博）

大陸藝人趙露思與徐開騁主演的喜甜古裝陸劇「國子監來了個女弟子」開播後立即掀起話題，網路播放量和熱度都相當高，身為大女主趙露思在劇中相當忙，不僅完成哥哥遺願，成為國子監第一女弟子，還要跟老師一邊談戀愛一邊查案，成功揪出幕後黑手。

而近日「國子監來了個女弟子」迎來大結局，果子醬CP查案立大功獲聖上賜婚成親，大婚之日，趙露思不同一般新娘子乘坐婚轎，而是騎馬英姿颯爽奔向新郎，並被徐開騁輕鬆抱下馬入場成婚，劇情從頭甜到尾，也讓趙露思滿意表示：「我被很多男演員公主抱過，但大家都是發出吃力的聲音，只有徐開騁輕輕鬆鬆把我抱起，讓我這肥胖 的身軀，突然也有了自信。」

「國子監來了個女弟子」無厘頭劇情被讚很適合下飯舒壓又有趣，但趙露思被認為總在甜寵類型上打轉，她本身卻覺得不是一件壞事，更表示「每個演員都有自己的使命，在一個時期遇上這樣的劇本是緣分，而且現在的年紀也符合還可以拍」，坦然面對外界評論。

而男主角徐開騁和甜寵女王趙露思首次合作擦出十足火花，沒想到拍攝中還真的「迸出火花」，一場兩人開心約會玩仙女棒，趙露思玩得太開心，沒注意火花飄到衣服上著火，讓徐開騁驚嚇到「當下看著她肩膀上著火，也不管還在拍攝，就把手上的仙女棒丟了，拍打衣服幫忙滅火」，最後有驚無險順利滅掉火花，但也成為男主角難忘的小插曲。

在劇中擔任了幕後大Boss的任豪，偶像團體出身的他轉戰戲劇圈便挑戰反派角色，角色吃重但也因精湛演技引起討論，他在劇中愛著青梅竹馬趙露思，即是壞事做盡但仍顧及其周全，直到趙露思愛上了別人，讓任豪由愛生恨徹底黑化，對女主角下毒還壞笑放狠話：「我卓文遠得不到，他晏雲之也別想得到」，變成得不到就毀掉的恐怖情人，最後惡行敗露更是死在趙露思劍下永遠下線，過於傷感的畫面讓任豪自己看了都替角色覺得心疼，雖然演出反派，但高人氣的任豪讓大批網友安慰「不哭不哭，雖然女主是男主的，但男二永遠是大家的啊」。