「圖蘭朵」海選9000人 關曉彤脫穎而出

鄭曉龍篩選過100多人的資料後，最終定下關曉彤。（取材自微博）

「圖蘭朵：魔咒緣起」導演鄭曉龍，編劇王小平日前透露，圖蘭朵的選角在全球範圍內海選了9000多名適齡人選，鄭曉龍也親自篩選過100多人的資料後，才最終定下的關曉彤。

網易娛樂報導，鄭曉龍表示：「我們希望圖蘭朵的演員是會演戲，且非常有經驗的演員，因為這個角色內心冰冷，但同時又很渴望釋放，前後還要有一個巨大的轉變。我們期望過是一個更陌生一點的面孔，但是綜合了表演經驗、投資、市場等方面的考慮之後，還是認為關曉彤是最合適的人選。」

該電影 由關曉彤、美國男星迪倫史普洛茲（Dylan Sprouse）、胡軍、SNH48林思意、王嘉、鄒兆龍領銜主演，姜文友情出演，蘇菲瑪索（Sophie Marceau）、文森·培瑞茲（Vincent Perez）特別出演。

鄭曉龍的電影「圖蘭朵」根據同名歌劇 改編。1924年，義大利 作曲家普契尼根據童話「杜蘭鐸的三個謎」改編而成「圖蘭朵」三幕歌劇，他在世時只完成了初稿，在他去世後，弗蘭科阿爾法諾（Franco Alfano）根據草稿將全劇完成。該劇於1926年首演後走紅，作為普契尼影響力最大的作品，「圖蘭朵」講述了一個西方人想象中的東方世界。