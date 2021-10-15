張紀中與妻打架住院鬧離婚？闢謠：6年前舊照

張紀中因為這張照片，被傳和妻子打架鬧離婚。（取材自微博）

網上近日流傳張紀中生病住院的圖片，還有人爆料稱他和妻子杜星霖打架鬧離婚，引發熱議。張紀中隨後發視頻否認傳聞，表示「最美的不止是沿途的風景，還有陪伴在身邊的人。」

網易娛樂報導，視頻中，張紀中穿著一件黑色復古上衣搭配寬鬆長褲，在大草原上迎風而立，張開雙臂唱歌，還抱著一歲的女兒合影，狀態看上去十分不錯。有網友問他不是在醫院嗎，張紀中回覆表示網上流傳的是六年前的照片，現在吃瓜造謠信息太多，一笑而過就好。

據報導，15日淩晨，有記者轉發相關內容微博 為張紀中闢謠，稱「我和張紀中半夜通電話，張紀中讓我為他闢謠。張否認網上勁爆10月2日與妻子杜星霖做親子 鑑定打架鬧離婚是一派胡言。2日他在內蒙古和華誼人看項目沒有打架離婚。網傳兩個孩子不是張紀中所親生，張說兩個孩子絕對是他和杜星霖親生。網絡盛傳住院照片，是2016年看病的舊照片。有人移花接木硬說成10月2日是假的。」

導演 張紀中以翻拍中庸電視劇而出名，張紀中有過三段婚姻都以失敗告終。直到2017年娶小自己31歲的模特杜星霖，一直生活至今恩愛有加。

2019年3月杜星霖為張紀中生下了一個男孩，也就是嘟嘟；2020年9月又生下了女兒小花仙。張紀中和杜星霖經常在社交平台上公開一家人的幸福日常。