我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生爽身粉被控致癌 官司吃不完 子公司聲請破產

75歲前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

張紀中與妻打架住院鬧離婚？闢謠：6年前舊照

娛樂新聞組／綜合報導
張紀中因為這張照片，被傳和妻子打架鬧離婚。（取材自微博）
張紀中因為這張照片，被傳和妻子打架鬧離婚。（取材自微博）

網上近日流傳張紀中生病住院的圖片，還有人爆料稱他和妻子杜星霖打架鬧離婚，引發熱議。張紀中隨後發視頻否認傳聞，表示「最美的不止是沿途的風景，還有陪伴在身邊的人。」

網易娛樂報導，視頻中，張紀中穿著一件黑色復古上衣搭配寬鬆長褲，在大草原上迎風而立，張開雙臂唱歌，還抱著一歲的女兒合影，狀態看上去十分不錯。有網友問他不是在醫院嗎，張紀中回覆表示網上流傳的是六年前的照片，現在吃瓜造謠信息太多，一笑而過就好。

據報導，15日淩晨，有記者轉發相關內容微博為張紀中闢謠，稱「我和張紀中半夜通電話，張紀中讓我為他闢謠。張否認網上勁爆10月2日與妻子杜星霖做親子鑑定打架鬧離婚是一派胡言。2日他在內蒙古和華誼人看項目沒有打架離婚。網傳兩個孩子不是張紀中所親生，張說兩個孩子絕對是他和杜星霖親生。網絡盛傳住院照片，是2016年看病的舊照片。有人移花接木硬說成10月2日是假的。」

導演張紀中以翻拍中庸電視劇而出名，張紀中有過三段婚姻都以失敗告終。直到2017年娶小自己31歲的模特杜星霖，一直生活至今恩愛有加。

2019年3月杜星霖為張紀中生下了一個男孩，也就是嘟嘟；2020年9月又生下了女兒小花仙。張紀中和杜星霖經常在社交平台上公開一家人的幸福日常。

導演 親子 微博

上一則

黛妃愛恨情仇 「天能」等女星接棒飆演技

下一則

裘莉桃花不斷 左勾小男友 右會前夫

延伸閱讀

前主播被離婚才知老公有外遇 女兒還叫小三「姑姑」

前主播被離婚才知老公有外遇 女兒還叫小三「姑姑」
「渣男」東出昌大離婚1年又交新歡 閃進20歲嫩妹家過夜

「渣男」東出昌大離婚1年又交新歡 閃進20歲嫩妹家過夜
離婚江宏傑3個月 福原愛為1事回台灣？

離婚江宏傑3個月 福原愛為1事回台灣？
放話楊冪離婚就娶為何沒下聞 王思聰：難忍她拍吻戲

放話楊冪離婚就娶為何沒下聞 王思聰：難忍她拍吻戲

熱門新聞

「快樂大本營」節目奠定了湖南衛視的老大哥地位。（取材自微博）

「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了

2021-10-09 19:57
劉德華（左）曾在機場護妻，右為朱麗倩。（本報資料照片）

劉德華妻朱麗倩36年前選美嫩照被挖出 水汪大眼超放電

2021-10-11 23:07
沈月的好身材完全包不住。(取材自微博)

邱淑貞20歲愛女身材包不住 豐滿北半球呼之欲出

2021-10-08 02:24
各方好奇湯姆克魯斯到底為何變得跟以前很不一樣。（美聯社）

阿湯哥為何慘變腫臉大叔？雜誌爆：不是整形而是「它」

2021-10-12 23:32
謝霆鋒在「怒火」耍蝴蝶刀，非常帥氣。(圖:華映提供)

謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下

2021-10-12 02:45
馬雅舒似乎做好全面復出的準備。（視頻截圖）

不甘做家庭主婦？吳奇隆前妻復出 模樣大變網友認不出

2021-10-04 02:22

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇