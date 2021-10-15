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羅雲熙殺青戲意外 臉部濺血險毀容

娛樂新聞組／綜合報導
羅雲熙（圖）在拍新劇時，傳出臉部被畫傷的意外。（取材自微博）
羅雲熙（圖）在拍新劇時，傳出臉部被畫傷的意外。（取材自微博）

33歲的男星羅雲熙，日昨傳出在拍電視劇「追光者」時發生意外，對手演員未控制好力度及安全距離將羅雲熙打傷。羅雲熙凌晨微博發文報平安，而誤傷羅雲熙的演員紀煥博也發文道歉，卻未能平息羅雲熙粉絲怒火。

綜合媒體報導，有網友透露，羅雲熙在拍攝打耳光戲的時候，因為對方演員沒有摘掉手上的飾品，再加上其打偏到羅雲熙的鼻子，導致他臉部被畫傷出血，後續如果嚴重甚至需要美容。

隨後羅雲熙工作室透過微博發文：「今日雲熙在與演員對戲拍攝過程中不慎受傷，發生當下現場便已安排專業醫生緊急處理。」並表示如果有後續消息，會第一時間告知，「望各位粉絲稍安勿躁，感謝大家的關心 」，但文中並未提起詳細傷勢。

紀煥博（圖）留言向羅雲熙道歉。（取材自微博）
紀煥博（圖）留言向羅雲熙道歉。（取材自微博）

對手演員紀煥博也發文道歉：「因為我在拍攝時的一個失誤，給雲熙造成了傷害……，非常非常非常抱歉，希望雲熙能早日康覆，早日重新煥發最耀人的光彩。」

隨後，羅雲熙也在微博發文報平安，表示遺憾在殺青的日子受傷，他說作為演員在拍攝過程中難免會有一些意外。

其實這已經不是羅雲熙第一次因為拍戲受傷了。就在兩個月前，他因為拍攝地點在山裡，路面濕滑，不小心扭傷了右腳。粉絲原本以為他會在開拍前休息一下，沒想到沒過多久他就出現在片場，腿上還打著石膏，繼續拍攝。

在短短兩個多月的時間裡，羅雲熙並沒有完全從舊傷中恢復過來，還增加了新傷，讓粉絲十分不捨，紛紛湧入貼文，祝福他能早日康復。

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