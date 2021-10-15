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職場版「延禧攻略」 吳謹言大戰海歸派

記者陳慧貞／綜合報導
吳謹言在「正青春」中飾演職場新人。（取材自微博）
吳謹言在「正青春」中飾演職場新人。（取材自微博）

女星吳謹言以宮鬥劇「延禧攻略」中的魏瓔珞角色紅遍中港台，今年由她主演的時裝劇「正青春」，以女性職場晉升為主軸，被許多劇迷評為是職場版「延禧攻略」。

主角「章小魚」承襲魏瓔珞的機智勇敢和古靈精怪，無懼對手挑釁及剽竊想法的小手段，更勇於接受挑戰，提到角色，吳謹言回想自己在新人低潮期，感嘆道：「不管在職場還是對於我們演員來說，每一個人在工作的時候，你想要去做得好，做出一點成績來，都是不容易的。」

「正青春」由吳謹言、殷桃、何潤東主演，描述職場新人「章小魚」在面對海歸同事競爭，見識人性黑暗面，學習生存之道，該劇被網友喻為「機智職場生活」，吳謹言在宣傳時表示：「這部戲充滿正能量，是一部青春奮鬥的好戲。」她透露演出職場劇，其實是實現職場夢，「在生活中實現不了的夢，我在戲裡面實現了，覺得壓力也蠻大的。」笑說需要用喝咖啡、吃巧克力緩解壓力。

雖未曾有過職場菜鳥經驗，但從芭蕾舞員轉戰演藝圈的吳謹言，卻有過一段演員經歷的新人低潮期。她說，原本在芭蕾舞團領月薪，突然踏入拍戲環境，不知下一部戲在哪，隻身在異鄉面臨房租、經濟困難，心中惶恐時也曾向爸媽求助，「因為個性樂觀，所以當時仍不斷的試鏡。」

即使沒入選，或僅有幾個鏡頭的跑龍套演出，她也堅信終有機會到來，正因未被沮喪擊倒，才能遇到伯樂，以「延禧攻略」成為家喻戶曉的女主角。

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