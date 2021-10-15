沈夢辰賣二手衣 比原價貴3倍挨轟撈金

沈夢辰在網上售賣自己穿過的二手衣物，卻惹來一陣議論。（取材自微博）

有著甜美外型的女星沈夢辰自選美比賽出身，除了轉型演員之外，近期多往綜藝圈發展，在「女兒們的戀愛」、「中餐廳」中都有亮眼表現，更參加「乘風破浪的姐姐」第一季展現魅力，怎料近日卻被抓包高價販售個人二手衣，引起許多網友砲轟。

網易娛樂報導，據網友爆料稱，沈夢辰在某二手交易平台中曾註冊個人帳號，並售賣自己穿過的二手衣物，且出售的二手衣服竟比官方旗艦店售賣的價格高出近三倍之多。

從截圖照片可看出，沈夢辰的帳號中顯示她在14個小時前還曾在自己的小店停留過，目前在售商品有20件，從她掛出的衣服詳情圖中還有她曾經穿著拍攝過的照片，就衣服的新舊程度也給予了高清鏡頭，衣服看上去還算新，但也已存在明顯的皺褶。

然而網友從沈夢辰給出該衣服的品牌信息去搜索，發現這件襯衣旗艦店中也有售賣，但價錢便宜許多。

沈夢辰以高於近三倍的價格售賣自己穿過的二手衣服，在網絡上引起不少網友議論紛紛。網友撻伐「是以為明星穿過就鑲金了嗎」、「穿過還敢賣貴」、「也太不要臉了吧」、「藝人賺這麼多，還敢靠賣二手衣撈金」。

事件不斷發酵，還有網友發文稱這已經不是沈夢辰售賣二手物品第一次翻車了。有網友表示稱之前曾在她的店鋪購買過衣服，但收到後卻發現疑似是假貨。