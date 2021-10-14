沈夢辰二手衣「貴3倍出售」網轟：明星穿過就鑲金？

沈夢辰賣二手衣遭爆「貴3倍不含運」。(取材自臉書)

湖南衛視主持人沈夢辰近來在綜藝中表現亮眼，參加女團選秀更吸引不少粉絲關注。不過卻有人出面爆料，她在網路上賣二手衣，上面的價格竟是原價的3倍，引來網友砲轟：「是以為明星穿過就鑲金了嗎？」

據爆料網友指出，沈夢辰最近在某二手交易平台註冊個人帳號，賣的東西都是她穿過的二手衣服，她還在店舖介紹忠寫著：「本店全部都是正品」、「一經售出絕不退換」等。有眼尖網友發現，賣場中有一件潮牌襯衫原本的售價為900元人民幣（約139美元），而她在販售頁面卻註記原價為2999元人民幣（約465美元），也就是三折出售，且不包郵費。事實上，這件衣服當時剛上市時全新品只要499元人民幣（約77美元），最近該品牌在打折，全新未拆的衣服只要330元人民幣（約51美元）。

此外，也有另一位網友出面爆料，2019年買過沈夢辰店鋪的衣服，認為質量非常低，疑似是假貨，網友最後私訊沈夢辰，沈夢辰則表示自己不是找代購購買、「你去專賣店驗貨吧」、「哪有那麼多假貨」。

消息一出，網友紛紛在網上砲轟：「是以為明星穿過就鑲金了嗎」、「也太不要臉了吧」、「想錢想的臉都不要了」、「你這麽缺錢？翻3倍出售，你何德何能？」、「別人閒魚是為了防止浪費，她靠閒魚短時間賺好幾百萬呢」、「衣服賣的還是多多少少有點貴了」。

沈夢辰賣二手衣遭爆「貴3倍不含運」。(取材自閒魚APP)