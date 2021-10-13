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「長津湖」吳京又遭逼捐 30台玉米收割機送山西

「長津湖」吳京又遭逼捐 30台玉米收割機送山西

中央社／台北13日電
吳京。（取材自微博）
吳京。（取材自微博）

中國愛國電影「長津湖」熱賣，該片男主角吳京又遭網友點名應該捐出「愛國財」之際，山西省安澤縣官媒今天發布影片顯示，吳京、謝楠夫婦捐贈的首批30台玉米收割機已運抵安澤縣。

據觀察者網報導，山西連日暴雨災情慘重，安澤縣防汛救災指揮部11日指出，該縣67個行政村玉米均存在不同程度發黴變質情況，急需玉米烘乾設備。

安澤列出急需的物資包括67台小型玉米烘乾機，每台日烘乾能力在10噸左右。安澤縣農業農村局為此公布接受援助的聯繫方式，求助訊息被人民日報官方微博等媒體轉發。

山西省安澤縣官媒13日發布影片顯示，吳京、謝楠夫婦捐贈的首批30台玉米收割機，已...
山西省安澤縣官媒13日發布影片顯示，吳京、謝楠夫婦捐贈的首批30台玉米收割機，已運抵安澤。收割機上有「山西加油」的卡片。（影片截圖）

安澤縣融媒體中心官方抖音帳號13日發布影片顯示，吳京、謝楠夫婦支援的首批30台玉米單行收割機已順利抵達安澤，還有20台玉米烘乾機在運往安澤的路上。

影片顯示，掛有「吳京謝楠夫婦馳援山西安澤縣」橫幅的大卡車抵達安澤，30台玉米單行收割機被卸下，整齊擺開。每輛收割機上還貼有吳京、謝楠夫婦給「山西加油」的紙條。

吳京主演以韓戰為背景的「長津湖」近日票房屢創新高，被部分網友扣上「做愛國生意」、「吃愛國紅利」的帽子，還一度被要求應和劇組一起將全部票房收入捐給志願者老兵。

這不是吳京第一次被「逼捐」。

2017年8月，四川九寨溝縣發生規模7.0大地震，正逢吳京主演的「戰狼2」大賣，當時就有網友要求吳京捐款。後來媒體報導其實吳京早就偷偷捐了人民幣100萬元後，相關「逼捐」才告停止。

風波過後半個月，吳京在受訪時表示，「慈善我還會進行到底，我會用我的方式。我一向習慣於低調，尤其是慈善這種事情。誤會總有澄清的時候，我也不願意去自詡澄清」。

至截稿，吳京並未發布他已捐贈農用機給安澤的消息。

長津湖 暴雨 中國

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