內蒙音樂人男友涉醜聞？ 郭采潔速斬5個月短命戀

郭采潔早就快刀斬亂麻，與伊德爾分手。（取材自臉書）

台灣 女星郭采潔工作重心移往大陸後，4月被媒體拍到她與內蒙古音樂製作人伊德爾疑似交往，兩人一同從家中出門，看似同居，8月更傳出兩人領證祕婚，但不久就被自稱是伊德爾青梅竹馬的女友人起底，控訴他是渣男，更被爆出性騷 、濫交及吸毒等醜聞。日前媒體則報導，其實她早就快刀斬亂麻，斬斷5個多月的短命情緣。

綜合媒體報導，日前，郭采潔出席活動時，看來亮麗動人，絲毫看不出與內蒙古音樂製作人男友伊德爾正逢情變風暴 。今年4月郭采潔傳出有新戀情，與音樂人伊德爾多次被拍到在愛巢同進同出，男方還在路上搭她肩，晚上回家時也被拍到手牽手，但不久就有名網友跳出大爆伊德爾黑歷史，直說：「每次找我都是大半夜想占便宜，警告過很多遍不要晚上找我……，借錢總是第一個想到我」，更指伊德爾曾給她「神秘小瓶子」，「今天才知道，這個東西已經被國家認定是新型毒品」。

郭采潔過去和楊祐寧交往3年多，2015年爆出分手，當時她面對媒體雖不願多說，但一度哽咽，直說：「很抱歉讓大家擔心」，一個月之後問分手主因，她表示兩人仍是朋友，但「有種錯過的感覺」。