沒想娶王菲？ 41歲謝霆鋒續抱不婚主義

謝霆鋒在「怒火」耍蝴蝶刀，非常帥氣。（圖：華映提供）

41歲的港星謝霆鋒 與甄子丹 搭檔新片「怒火」，年過40歲的他拍攝動作片仍帥氣俐落，招招奪人眼球，日前他受訪，提到自己現在和過往不同的心境，而對於曾宣示「不會結婚」，他則簡單帶過：「我『當時』沒說謊」。

謝霆鋒認為40歲後比較放得下，「人生不同階段有不同計畫，說不死，真的不好說」。他舉例自己也沒料中「怒火」會成為在大陸最賣座的港片，感嘆「所有計畫都是沒什麼用的」；而在感情上，他或許也沒料到2014年會與王菲 復合，媒體順勢追問「對於結婚的人生計畫卻是斬釘截鐵『不會結』，似乎有點矛盾？」謝霆鋒輕描淡寫說：「那個當時我也沒撒謊啊！」化解話題。

謝霆鋒在新片裡秀了一套漂亮的雙手蝴蝶刀法，他透露以前就練過左手，這次特別練了另一隻手，不過這些招式仍有危險性，是否會擔心弄到手，以至於影響飲食事業、下廚的部分？他笑說：「應該是反過來吧！是做菜時要小心不要傷到手。」對於這次的拍攝，他甚至希望可以多打一點，說道：「很久沒拍動作片，興奮加緊張，希望現在的我比之前好，以前是體力好，現在更了解自己的身體，打出來我覺得會比之前得心應手。」