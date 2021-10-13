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避政治話題被出征 朱孝天表態盼兩岸趕快統一

娛樂新聞組／綜合報導
朱孝天發文指「如果真的要我表態，我是相當希望兩岸能趕快統一」。（取材自微博）
朱孝天發文指「如果真的要我表態，我是相當希望兩岸能趕快統一」。（取材自微博）

42歲台灣男星朱孝天過去與言承旭、周渝民、吳建豪組成男團F4，不過自從結婚後，較少在公開場合露臉，日前他接受台灣傳媒訪問時說：「藝人哪有政治立場？我們就是一群哪裡有錢請我們，願意讓我們表演就去的人。」刻意避開敏感政治話題，卻遭大陸網友出征。朱孝天隨後發長文，「如果真的要我表態，我是相當希望兩岸能趕快統一。」

周刊王報導，朱孝天2016年與大陸女星韓雯雯結婚，後來因疫情關係，與妻子分隔兩地長達兩年。近日他因在受訪時脫口一句，「藝人沒有政治立場。」結果在微博掀起討論，朱孝天慘遭大陸網友出征。

對此朱孝天日前以「落葉何時能歸根」為標題寫下長文，內容提及，「以我這個已經半隻腳踏出娛樂圈的人來說，盡量不去表達對兩岸問題的看法，除了避免一些不必要的口舌之爭，也是因為覺得自己並沒有偉大到能改變什麼，試問我一個下九流的戲子憑什麼覺得自己的態度能左右什麼呢？」

朱孝天說：「如果真的要我表態，我是相當希望兩岸能趕快統一。」他表示，除了歸屬感，更多的是希望內地的朋友們可以更方便地去了解他的出生地台灣，希望與愛的人可以拿著一樣的證件走遍天下，「我由衷地希望我有生之年這些願望都能實現。」

台灣 疫情 微博

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