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謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下

記者黃保慧／台北——香港連線報導
謝霆鋒在「怒火」耍蝴蝶刀，非常帥氣。(圖:華映提供)
謝霆鋒在「怒火」耍蝴蝶刀，非常帥氣。(圖:華映提供)

港星謝霆鋒與甄子丹搭檔新片「怒火」，年過40歲的他拍攝動作片仍帥氣俐落，招招奪人眼球，日前他接受訪問，提到自己現在和過往不同的心境，而對於曾宣示「不會結婚」，他則簡單帶過：「我『當時』沒說謊」。

謝霆鋒認為40歲後比較放得下，「人生不同階段有不同計劃，說不死，真的不好說」。他舉例自己也沒料中「怒火」成為在中國最賣座的港片，感嘆「所有計畫都是沒甚麼用的」；而在感情上，他或許也沒料到2014年會與王菲復合，媒體順勢追問「對於結婚的人生計劃卻是斬釘截鐵『不會結』，似乎有點矛盾？」謝霆鋒輕描淡寫說：「那個當時我也沒撒謊啊！」化解話題。

謝霆鋒坦言說「不會結婚」幫下沒說謊。(圖:華映提供)
謝霆鋒坦言說「不會結婚」幫下沒說謊。(圖:華映提供)

謝霆鋒在新片裡秀了一套漂亮的雙手蝴蝶刀法，他透露以前就練過左手，這次特別練了另一隻手，不過這些招式仍有危險性，是否會擔心弄到手，以至於影響飲食事業、下廚的部分？他笑說：「應該是反過來吧！是做菜時要小心不要傷到手。」自嘲做菜時比拍戲更容易受傷。對於這次的拍攝，他甚至希望可以多打一點，說道：「很久沒拍動作片，興奮加緊張，希望現在的我比之前好，以前是體力好，現在更了解自己的身體，打出來我覺得會比之前得心應手。」

話雖如此，其實能請到謝霆鋒拍這種博命動作戲，可能只有已故導演陳木勝做得到，豈料，陳木勝在拍「怒火」期間證實罹患末期鼻咽癌，去年8月病逝，謝霆鋒感傷憶：「我19歲就跟他拍『特警新人類』，建立了超過21年的默契和信任，但他突然走了，說真的我不太敢跟一個不太熟的人，再經歷那樣的危險動作場面。」

謝霆鋒坦言說「不會結婚」幫下沒說謊。(圖:華映提供)
謝霆鋒坦言說「不會結婚」幫下沒說謊。(圖:華映提供)

其實謝霆鋒現在的副業也做得不錯，但許多粉絲希望他不要過於沉迷煮飯了，想看他多拍戲，對此，謝霆鋒認為每個人有自己的沉澱方法，而他就是在廚房，也說：「我在廚房並不代表我沒有在進修我的人生，也可能因為在廚房所以刀法進步了，對練蝴蝶刀有所幫助。」至於他有什麼拿手菜？他謙稱沒有拿手菜，是照不同心情去煮菜，台灣菜的話？他曾試過三杯雞，想了想還是說：「唉還是在台灣吃比較好！」

謝霆鋒 台灣 導演

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