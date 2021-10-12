劉詩詩被拍進醫院、吳奇隆低調陪伴 瘋傳懷二胎5個月

劉詩詩懷二胎了嗎？大家都在猜。（取材自微博）

女星劉詩詩 和吳奇隆 結婚第4年懷孕，迎接第一個兒子「步步」誕生，產後成功復出娛樂圈。夫妻倆日前被目擊低調前往醫院，對周遭目光相當戒備，隨即外界揣測是懷二胎。

媒體曝光影片中顯示，劉詩詩和吳奇隆搭乘廂型車到某私立醫院，且各自坐前後座，穿著樸素，離開時吳奇隆眼神注意四周，相當小心翼翼。11日也有網友曬出了一組偶遇劉詩詩與吳奇隆現身醫院的照片，圖片中吳奇隆身穿深藍色上衣，戴著口罩，幫著劉詩詩開車門；劉詩詩則身穿白色上衣搭配牛仔短褲，戴著口罩和鴨舌帽，夫妻倆打扮都很低調，身旁也沒有工作人員陪伴。

夫妻倆排開繁忙工作到醫院引發外界好奇，並瘋傳她已經懷有5個月身孕。不過，有粉絲透過劉詩詩超話闢謠，「打流感疫苗去了」，加上一個「作揖」手勢，協助女神澄清。同時也有人認為去醫院很正常，另外，也有人認為夫妻倆一直很甜蜜，才會被猜是懷二胎。

34歲的劉詩詩2015年嫁給吳奇隆成為台灣 媳婦，疫情爆發前時常陪老公飛到台灣，全台南北都有目擊明星夫妻的佳話，第一個孩子在台灣生產、坐月子引發兩岸網友激論。而她未受到輿論影響，不但產後上圍升級，無瑕疵美貌也讓外界折服。