吳京「公器私用」 讓3歲兒客串新片培養父子情

吳京帶著小兒子加入自導自演的電影。（取材自微博）

熱映中的中國電影 「我和我的父輩」，由四個故事組成，分別是「乘風」、「詩」、「鴨先知」及「少年行」，吳京自導自演「乘風」，講述冀中騎兵團英勇抗日的故事。近日吳京太太謝楠透露小兒子吳慮也有演出，更是片中年紀最小的演員，而吳慮太久沒見到爸爸，在片場全程跟著吳京，場面溫馨。

香港 01報導，吳京跟謝楠育有兩子吳滺及吳慮，由於吳京忙於拍戲，很少時間跟兒子相處，所以在執導的新片中特別安排角色給小兒子，雖然是「公器私用」，但也獲得大家體諒。

「乘風」中，吳京和吳磊飾演父子馬仁興和馬乘風，是冀中騎兵團的成員，吳京為救一班無辜村民，選擇犧牲了兒子乘風；村民中有位孕婦就將出世的兒子改名乘風作為紀念，劇中的小乘風就由吳慮飾演。

在花絮照片中，吳慮穿著粗糙的麻布衣服，在陽光下被曬得黝黑；年紀尚小的吳慮在片場懂事乖巧，不會打擾爸爸拍攝；當爸爸拍戲熱得滿頭大汗時，他會拿毛巾上前給爸爸擦擦腦門上的汗水，父子互動十分溫馨。

吳慮在片場拿毛巾給爸爸擦汗。（取材自微博）

謝楠說，兒子可能不知自己在拍電影，只是很久沒見爸爸，將來長大就知道當中的意義了。