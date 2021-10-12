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宋冬野哭訴醜聞害演出被砍「我也要吃飯」 網友批賣慘

娛樂新聞組／綜合報導
宋冬野曾因吸毒上了社會新聞版面。（取材自微博）
宋冬野曾因吸毒上了社會新聞版面。（取材自微博）

因吸毒遭逮、多年形象崩壞的民謠歌手宋冬野，近日在微博上發布了一篇長文引起熱議。

中華網報導，宋冬野在長文中稱，自己又一次演出因故被取消，他表示演出是合法合理並且經過嚴格審批通過的，但是總有一些人舉報，最後遭強行取消。他也解釋了自己為何總被舉報，認為是因為他在5年前有過吸毒的違法行為而被針對；但他也強調，自己已經受到了處罰並且深刻認識到了錯誤，從那之後已經「改過自新」。宋冬野在文中哭訴，自己也是一個「受害者」，也要吃飯。

目前，由各大音樂平台運營情況可知，宋冬野的相關作品並沒有被下架，「董小姐」、「安河橋」等熱門歌曲仍舊可以在線收聽，而且他的社交帳號也仍舊能夠使用。

在文章發出後，不少人都表示不敢苟同，認為宋冬野是在「賣慘」，因他早年創作的熱門歌曲的版權，宋冬野應該活得「衣食無憂」；也有網友曝出宋冬野還經營酒吧，活得應該比大多數人輕鬆。還有網友認為，宋冬野可以走向幕後，希望他不要再出現在台前。

在熱議當中，有微博意見領袖發現宋冬野在長文中所稱的「被取消的演出」位於成都，並曝光宋冬野之前在北京、上海、南京、武漢、青島等地皆被獲准演出，而在成都的這場演出一開始也被批准，但是由於群眾反映，與有關部門經過溝通協商後，舉辦方已主動將演出取消。

對此，該意見領袖指出，之前那麼多場演出被批准不見宋冬野感恩，而取消一場就寫長文？

宋冬野因創作歌曲「董小姐」名噪一時，2016年10月因吸食大麻被北京警方控制，現場起獲毒品80多克。

北京 微博 大麻

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