一曲「董小姐」成名 宋冬野吸毒被抓5年 嘆演出仍受阻

宋冬野。(圖:大大娛樂提供)

以一首「董小姐」打響知名度的中國 民謠歌手宋冬野2016年涉嫌吸毒被抓，事情過去5年，他仍無法撕掉「劣跡藝人」的標籤。宋冬野11日深夜在微博 發長文表示，自己演出又因為被舉報而取消了，不滿儘管已改過自新也受到懲罰，卻被剝奪合法工作權利。

宋冬野表示那次事件之後，再也沒有碰國毒品 ，除了偶爾喝酒，再沒有犯過什麼錯了。

他說自己也是一個「受害者」，他也要吃飯，「為什麼在文化部規定的「三年禁演期」過去又兩年之後，還是要禁止我的演出？」宋冬野不滿表示，不是說全社會都應該給曾經違法的人機會嗎？「就是不行」是什麼意思？

宋冬野的微博文章發出後，不少網友表示不敢苟同，直截了當地認為他是在「賣慘」。還有大V挖到宋冬野在長文中所稱的演出在成都，該大V曝光了宋冬野之前在北京、上海、南京、武漢、青島等地已被獲准表演，質疑他是在「裝什麼委屈？這不是一直在演出嘛，也沒耽誤你賺大錢啊」。

同時也有網友曝出宋冬野自己還開著酒吧，活得應該比大多數人要輕鬆，同時更多的網友認為，他完全可以走向幕後，希望他不要再出現在台前。

當年警方在逮捕宋冬野的現場，起獲大麻類毒品80克。才與宋冬野結婚兩個月的妻子趙曉璐被媒體追問時還很意外：「怎麼可能有這種事？你這通電話太不可思議了。」中國媒體也曝光一張疑似宋冬野購買毒品的簡訊截圖，這張照片其實在2013年就被爆出，上面寫著：「您好，我是堯十三的朋友宋冬野，想從您這買。」