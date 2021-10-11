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劉德華妻朱麗倩36年前選美嫩照被挖出 水汪大眼超放電

噓！星聞 綜合報導
劉德華（左）曾在機場護妻，右為朱麗倩。（本報資料照片）
劉德華（左）曾在機場護妻，右為朱麗倩。（本報資料照片）

60歲劉德華出道40年顯少有過緋聞，過去除了在婚前曾認愛喻可欣，另一位便是小4歲的妻子朱麗倩。近來朱麗倩的舊照再被挖出，氣質出眾的外貌更掀起網路熱議。

朱麗倩是馬來西亞華裔，1985年參加「新潮小姐」選美比賽奪得季軍，隨後更成了平面模特兒，隔年友人介紹下認識劉德華，後來便傳出兩人交往的傳聞，但劉德華始終沒有承認，兩人戀情直到交往22年，也就是2008年才公開。

最近有網友挖出朱麗倩年輕時的選美照片，照片中她穿著白色禮服搭配搶眼配飾，標緻的臉蛋、美麗大眼與高挺的鼻子，看起來氣質出眾；另外一張照片則是她綁著沖天炮的髮型，搭配黃色洋裝，看起來相當可愛。照片一出，立刻引來網友瘋傳熱議。

網友挖出朱麗倩年輕時的選美照片，照片中她穿著白色禮服搭配搶眼配飾。（取材自微博）
網友挖出朱麗倩年輕時的選美照片，照片中她穿著白色禮服搭配搶眼配飾。（取材自微博）

朱麗倩的舊照再被挖出，氣質出眾的外貌更掀起網路熱議。（取材自微博）
朱麗倩的舊照再被挖出，氣質出眾的外貌更掀起網路熱議。（取材自微博）

劉德華與朱麗倩在1986年認識，隨後傳出戀情，直到2009年朱麗倩父親往生，劉德華的名字以女婿的身分出現在訃告上，他們密婚的消息才因而曝光。當時有媒體爆料，劉德華與朱麗倩2008年在拉斯維加斯註冊結婚；2011年劉德華則在網路承認朱麗倩懷孕，隔年生下女兒。他曾在訪問中提到，在1997年就已確定朱麗倩是終身伴侶，並下定決心不讓她受到傷害：「我覺得只要你選擇一個人，就是比如我選了妳，就是在一起的那一天往後，盡量不要傷害到（妳）就可以。」據悉，兩人從交往到結婚幾乎沒吵過架，感情幸福恩愛。

朱麗倩的舊照再被挖出，氣質出眾的外貌更掀起網路熱議。（取材自微博）
朱麗倩的舊照再被挖出，氣質出眾的外貌更掀起網路熱議。（取材自微博）
網友挖出朱麗倩年輕時的選美照片，照片中她穿著白色禮服搭配搶眼配飾。（取材自微博）
網友挖出朱麗倩年輕時的選美照片，照片中她穿著白色禮服搭配搶眼配飾。（取材自微博）

華裔 緋聞

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