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中國男團成員自爆「是女生」她瞞性別 道歉退演藝圈

娛樂新聞組／綜合報導
男團「億光年」前成員付佳源發文承認自己是女生。（取材自微博）
男團「億光年」前成員付佳源發文承認自己是女生。（取材自微博）

娛樂圈怪事天天有，中國男團組合「億光年」的前成員付佳源公開發文，承認自己是女生，女生進入男團的驚人劇情本以為只會在電視劇出現，如今卻真實上演，粉絲傻眼。

2009年由朴信惠、張根碩主演的韓劇「原來是美男」描述女主角代替手術中的雙胞胎哥哥加入人氣偶像男子團體「A.N.JELL」成為其中一員，女扮男裝譜出一段浪漫愛情故事。不過同樣劇情搬到中國，畫風匹變。

韓劇「原來是美男」朴信惠(左二)女扮男裝混入男團。（圖：東森提供）
韓劇「原來是美男」朴信惠(左二)女扮男裝混入男團。（圖：東森提供）

今年12歲的付佳源11日發文透露「自己是女生，對之前的行為道歉對不起 」，她表示：「當時年少無知，隱瞞了公司自己的性別，欺騙了粉絲，對不起再次道歉，希望大家給次機會，這件事已經影響到了自己在校生活，請大家刪帖，以後保證不在娛樂圈露面了，也不會在短視頻平台露面了。」

付佳源2009年出生，是如假包換的女生，小臉精緻大眼無辜，從她的私照來看，為了遮掩身份，專門留了俐落的短髮，穿著風格也是中性，長相清秀的確容易被誤認為「花美男」。

男團「億光年」前成員付佳源發文承認自己是女生。（取材自微博）
男團「億光年」前成員付佳源發文承認自己是女生。（取材自微博）

付佳源公司也因為此事發布道歉聲明稱，招募時付佳源本人與家長都隱瞞了性別，並稱自己是男生，因為當時疫情因選擇線上選拔，並強調付佳源幾個月前早就與公司沒有任何合約關係。

得知付佳源欺騙，不少粉絲表示要脫粉，不過付佳源的微博更多是鼓勵的聲音，「我對美女無限寬容就是說」、「其實女生更愛帥女生」、「妹妹好好讀書，期待未來的你」。

中國 疫情 韓劇

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