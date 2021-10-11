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放話楊冪離婚就娶為何沒下聞 王思聰：難忍她拍吻戲

娛樂新聞組／綜合報導
王思聰不娶楊冪的原因被挖出。(取材自新京報)
王思聰不娶楊冪的原因被挖出。(取材自新京報)

中國首富之子、「國民老公」王思聰，曾喊話只要楊冪離婚就娶她，結果2018年楊冪宣布離婚，他卻遲遲沒有行動，近日被挖出昔日曾說過的擇偶條件「不娶女明星」。

網路瘋傳，王思聰是不婚主義者，多年來時常和網紅爆出交往緋聞，但沒有一個論及婚嫁。他曾有一段不婚發言：「婚姻就是人類發明出來自欺欺人的東西，我就不相信婚姻這個概念，發明這東西是違背大自然的，你看獅子結婚嗎？」

ETtoday報導，王思聰分享擇偶條件，「我覺得如果找個圈內的，女朋友的話，就會挺難的，反正像我這種大男子主義，我是一定不能允許的，跟別的男拍吻戲什麽的是吧，對，這方面。」他表示首富父親王健林也是如此。

台北中國時報報導，被封為千億黃金單身漢的王思聰過去常在網上發表高見，也常神出鬼沒對時事發表評論，被網友戲稱是「國民老公」。去年潘瑋柏閃電宣布迎娶最美空姐宣云，王思聰便在朋友圈大爆料，直指：「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，引來網上捕風捉影有「天王嫂訓練營」的存在，不僅宣云，郭富城的太太方媛也中槍，但不久潘瑋柏和郭富城都雙雙出面力挺愛妻。

楊冪。(取材自微博)
楊冪。(取材自微博)

中國 楊冪 緋聞

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