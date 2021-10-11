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李嘉欣自曝飯局多變胖了 網友疑懷二胎

娛樂新聞組／綜合報導
李嘉欣自爆因與朋友飯局多多，胖了15磅。（取材自Instagram）
李嘉欣自爆因與朋友飯局多多，胖了15磅。（取材自Instagram）

最美港姐、51歲香港女星李嘉欣日前與鄭秀文出席活動，自爆因與朋友飯局多，胖了15磅（約6.8公斤）。她事後在社群網站PO出當日活動照，豐腴身形更是讓網友驚訝不已，直呼是二胎了嗎？

李嘉欣深得富商老公許晉亨寵愛，中時新聞網根據港媒報導，她受訪時透露最近都在忙私人事情，除了照顧家庭還有管理名下三匹愛駒，還爆料10歲兒子Jayden Max開始會跟她討論女孩子，但她都以朋友身分給意見，亦有心理準備將來兒子會黏女友比媽媽還多，笑說：「一個好媳婦，三代好兒孫。」

而鄭秀文也在臉書曝光兩人零修圖的美照，笑說兩人是「一晚的雙胞胎」。只見李嘉欣身穿黑色膝下長裙，外頭再套上亮藍色西裝外套，頗有「女強人」架式。鄭秀文則穿著深藍色的襯衫式短洋裝，雙手戴上黑手套，下半身也是黑色長靴，帥氣俐落的打扮相當吸睛。

香港兩大女神同框的畫面吸引眾多人點讚，雖然李嘉欣在活動現場表示，自己因為疫情長期宅在家已經胖了至少15磅；但從零修圖照片來看，兩人的肌膚依舊光彩透亮，粉絲紛紛留言大讚，「兩位許太太都好美」、「張國榮心中最美的兩個女人來了」、「歲月從不敗美人」。

鄭秀文（右）曬出和李嘉欣在活動現場的合照，表示「當一晚的雙胞胎」。（取材自Ins...
鄭秀文（右）曬出和李嘉欣在活動現場的合照，表示「當一晚的雙胞胎」。（取材自Instagram）

香港 社群網站 疫情

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