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佟麗婭魚尾裙開高衩露美腿 網讚絕世美女

娛樂新聞組／綜合報導
佟麗婭美穿開高衩禮服。（取材自愛奇藝舞蹈生微博）
佟麗婭美穿開高衩禮服。（取材自愛奇藝舞蹈生微博）

擁有25年舞齡的新疆美女佟麗婭，為選秀節目《舞蹈生》擔任導師，她日前穿開高衩魚尾裙禮服錄影，裙擺高衩直逼大腿根，纖細美腿一覽無遺。

中時新聞網報導，佟麗婭以一襲黑色開高衩魚尾裙禮服現身陸綜《舞蹈生》錄影，她放下一頭波浪長髮，禮服胸前的平口設計，讓佟麗婭舉手投足氣質爆表，最吸睛的，莫過於佟麗婭裙襬的高衩直逼腿根，讓佟麗婭一雙美腿全都露，當佟麗婭一坐下，雖然她手上拿枕頭遮蓋，但仍藏不住一雙白嫩美腿，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

據報導，佟麗婭美照曝光後，吸引網友也大讚：「佟麗婭太美了好有氣質」、「我們丫的狀態太好了」、「丫丫美到炸」、「這是什麼絕世美女」、「那身材，優雅迷人的風度，尤其是那烏亮的秀髮，有一種說不出的魅力，丫丫就是仙女下凡」。

其實，佟麗婭為節目擔任導師外，她也在節目一開播時示範一段超高難度的舞蹈，佟麗婭身穿紅色中空裝舞衣、頭頂辮子頭，跟著音樂盡情擺動身體，不時露出迷人微笑、舞台魅力十足，各種高難度舞蹈動作都難不倒她，佟麗婭水蛇腰纖細、身材零贅肉，一雙濃眉大眼電力爆表。

佟麗婭美穿開高衩禮服，有一雙纖細美腿。（取材自微博）
佟麗婭美穿開高衩禮服，有一雙纖細美腿。（取材自微博）

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