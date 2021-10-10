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郭晶晶跳繩減肥 短片曝光豪宅大花園

娛樂新聞組／綜合報導
郭晶晶分享居家運動跳繩減肥。(視頻截圖)
郭晶晶分享居家運動跳繩減肥。(視頻截圖)

中國跳水皇后郭晶晶2012年嫁給香港富二代霍啟剛，雖然家財萬貫，但兩人生活一向低調，不過近日郭晶晶相繼開設微博、抖音、小紅書等社交平台帳號，分享日常生活。日前郭晶晶上載一段跳繩減肥的短片，並寫道：「每逢佳節胖三斤，看到有閨密說希望我分享居家運動…今天就一起來減減肥吧！」

香港01報導，片中以一身運動裝上陣的郭晶晶一共跳了五組，每組100下，跳完之後雖然出了一身汗，但素顏出鏡的她皮膚白裡透紅，狀態極佳。

短片中可見，郭晶晶是在豪宅的花園中運動，花園大樹林立，園內擺放了一張很大的彈床，還放置了一把戶外太陽傘，整個花園空間頗大。

據知，霍啟剛與郭晶晶一家五口是在去年才搬到家族名下、位於淺水灣海灘道的獨立屋。獨立屋面對淺水灣海灘，樓高三層，每層約3000呎，合共過萬呎，並設有私人花園及泳池。

新浪娛樂報導，近日，郭晶晶帶子女參加公益活動的照片被曝光，活動倡導幫助兒童和困難家庭，郭晶晶一直都很熱中於慈善事業，當天她戴著口罩，穿一件玫紅色的短袖，打扮簡約低調。

郭晶晶一向注重孩子的教育，兒女也紛紛出席。大兒子霍中曦穿一套藍色運動裝，腳踩黑色運動鞋，個頭在孩子們中間很顯眼。妹妹霍中妍頭戴粉色髮卡，穿一條藍色牛仔裙，站在最左邊。雖然她的臉蛋也被口罩遮擋，但一雙圓圓大眼睛很可愛。

郭晶晶分享居家運動跳繩減肥。(視頻截圖)
郭晶晶分享居家運動跳繩減肥。(視頻截圖)

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