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前港姐轉行白領 深夜下班喊自由

娛樂新聞組／綜合報導
麥明詩淡出演藝圈，近年受雇跨國顧問公司擔任商業顧問。（取材自Instagram）
麥明詩淡出演藝圈，近年受雇跨國顧問公司擔任商業顧問。（取材自Instagram）

前港姐冠軍麥明詩早年轉戰OL界，換上套裝過著朝九晚五的生活。她近日在社交平台上傳一張剛收工的照片，並付上一張中環夜闌人靜的圖片，正值當時香港刮起狂風暴雨的時間。她有感而發表示：「偶爾在公司到凌晨兩三點，離開時，寧靜，空無一人。舒一口氣，莫名的自由感。OL工作日常」。有網友評論：「但是明天幾點回？」麥明詩表示：「早上開會，如果不是也不用弄得這麼晚啦哈哈哈。」

新浪娛樂報導，麥明詩出身於中產家庭，從小成績優異，後來還成了高考狀元。2011年，她順利考上世界頂尖學府劍橋大學，修讀法律系，2014年畢業。她不僅是劍橋大學的高材生，還是2015年香港小姐，也曾參與過拍攝「使徒行者2」、「賭城群英會」等影視劇。讓人意想不到的是，去年她突然淡出娛樂圈，並轉行當商業顧問，回到平凡上班族的生活。

中時新聞網報導，麥明詩2019年底閃電宣布要淡出演藝圈，她表示在演藝圈這四年感覺跟外界脫節，想要享受真實人生，所以和經紀人的合約由長約改為一年一約，據知她學以致用，進入著名跨國顧問公司擔任商業顧問，但她強調不會完全消失在螢光幕前，有好作品還是願意參與演出。

香港 暴雨 風暴

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