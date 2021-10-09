「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了

「快樂大本營」節目奠定了湖南衛視的老大哥地位。（取材自微博）

湖南衛視播出長達24年的綜藝節目「快樂大本營」，近日傳出將要無限期停播消息，引發民眾關注。湖南衛視昨日公開發文回應稱，該節目將進行改版升級。

紅星新聞報導，原定於昨晚8時20分播出的「快樂大本營」特別節目「我在他鄉挺好的」，未如期播出，取而代之的是電視劇「好好生活」。而上周三（6日）「快樂大本營」官方微博 發布節目預告時，有關節目尚在計畫中。早前有消息稱「快樂大本營」將無限期停播。有網民也稱該欄目原計畫9月底要錄製最新一期，但當日幾位主持人並未現身；10月後，有關主持人亦未公開行程計畫。

據了解，「快樂大本營」最近一次停播是今年5月25日，是因袁隆平 去世而臨時停播。

原定於10月9日晚8時20分播出的「快樂大本營」由電視劇取代。（取材自紅星新聞）

湖南衛視回應，「快樂大本營升級改版、更新換代，集中力量創新，打造全新的主題積極健康、價值導向鮮明、老百姓更加喜聞樂見的精品綜藝節目」。

今年以來，官方頻繁出手整頓娛樂圈，官媒亦炮轟飯圈（粉絲圈）文化等泛娛樂文化現象，強調整頓網絡綜藝節目，及禁止有違藝德和有劣迹的主持人出鏡。早前湖南衛視「天天向上」主持人錢楓被曝性侵 網友而遭湖南衛視解約。去年12月，「快樂大本營」主持人被爆收受當紅藝人粉絲後援會的禮物而惹爭議。