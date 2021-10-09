袁詠琳母愛大爆發 幫貓兒子打造溫馨小窩

袁詠琳近期養了貓兒子呆森。(圖：杰威爾提供)

台灣 藝人袁詠琳（Cindy）去年憑參加陸綜「乘風破浪的姐姐」人氣翻紅，久居上海發展的她，近期升格當媽！養了隻貓兒子呆森，不僅幫兒子打造溫馨小窩，Cindy一收工就歸心似箭，連日常Vlog主角也全被愛貓占據，滿滿都是媽媽的愛心視角。讓身邊朋友及工作 人員都直呼她是「母愛大爆發」，她與貓的日常互動也已成了現在粉絲的另類追星重點。

袁詠琳日前推出全新嘻哈電音舞曲「滾燙的燃燒」（Burning Like A Fire），並同步啟售「心火燎袁」演唱會門票；新單曲「滾燙的燃燒」，是Cindy受芒果TV「披荊斬棘的哥哥」項目發布會邀請所催生的，當時需要一首詮釋主題的歌曲，主辦方特別欣賞Cindy的創作才華，便邀請她創作一首有活力與正能量的主題曲，由Cindy親自寫RAP，並與音樂製作人潘信維譜曲，也讓一直有著嘻哈魂的Cindy大呼過癮。

除了音樂路，這幾年Cindy也嘗試主持節目，也日漸活潑且臨場反應快速，今年除了受邀參與討論戀愛話題的節目「撲通撲通的心」，擔任常駐嘉賓並且在節目上大方分享自己的感情觀外，熱愛運動的她也獲邀親子 戶外節目與運動類型節目錄製，行程滿檔，也盼透過不同風格的節目，也讓觀眾看到她更多面向。