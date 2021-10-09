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言承旭低調行善 被爆給打掃衛生阿姨1萬元

娛樂新聞組／綜合報導
言承旭被網友讚是個好溫柔的人。(取材自微博)
言承旭被網友讚是個好溫柔的人。(取材自微博)

大陸綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」第四次公演以「3萬天演唱會」為主題，3萬天，幾乎就是人的一生，令人觸動，而各位哥哥在表演前，都會就主題分享個人感受與經驗。在大家都在圍繞個人及家人談論這個話題時，言承旭則有些與眾不同。

香港01報導，向來待人接物溫和真誠的言承旭說：「現在真的就會覺得說，你可以溫柔對待你身邊每一個人，你有機會讓別人開心。」

他憶述以前去一個健身房，有一位清潔阿姨，大家對她的態度好似都高人一等，但言承旭卻剛好相反：「我每次一定都跟她打招呼，而且我都會很大聲『阿姨好，阿姨辛苦了。』有一次好像我不知道是什麼節日吧，她就拿一個那種牛肉麵免費券給我，你知道我有多開心嗎？那張牛肉劵絕對在我人生中，它會是鼓勵我很重要的一個存在。今天我們能夠與人為善，我們能夠讓人家有開心的一天，那也是我們的福氣。」由此不難看出，言承旭的確是一個非常善良溫柔的人。

對此，網友們都紛紛留言道：「好溫柔的人，雖然被很多彈幕嘴愛哭王子，但是他應該就是這種溫柔容易共情的人」、「善待身邊每一個人，因為所有人的遇見都不是偶然」、「某方面來說他刷新了我對一個明星的認知！他值得一切最好的」等，更有網友指「言承旭在蘇州拍戲現場，給了打掃衛生的阿姨1萬元(人民幣，約1550美元)」，都大讚他正能量。

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