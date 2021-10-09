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讓愛女甜馨搬大行李險出事 李小璐又惹議

娛樂新聞組／綜合報導
李小璐教育女兒甜馨的方式，不是第一次受到網友指責。(取材自微博)
李小璐教育女兒甜馨的方式，不是第一次受到網友指責。(取材自微博)

有網友日前在機場偶遇李小璐和甜馨休假歸來。母女二人在領取行李箱時，李小璐的一個舉動引起熱議，遭到不少網友的指責。

蓋飯娛樂報導，當時李小璐正在整理行李箱，她一隻手拿著手機，另一隻手和助理一起提著行李箱把手，合力把倒下的行李箱扶起來。甜馨看著大人們都在忙，自己也趕緊上前搬運箱子。奈何行李箱實在是太大太重，甜馨勉強把它從傳送帶上連拖帶拽地拉下來，結果自己一屁股摔倒在地上，行李箱也差點壓在她身上。

李小璐看見箱子倒下後，連忙上前幫甜馨把箱子抬起來，但她的右手還拿著手機。

這段視頻在網上曝光後，引起不小的爭議。網友們紛紛指責李小璐只顧著拿手機，這種情況下明明可以先把手機放口袋，把行李箱全部搬完了再玩。還有網友吐槽李小璐拿輕的，卻要女兒拿重物，看到了也不知道幫忙。歸根結柢就是網友認為李小璐不會照顧孩子，太過於自私。

事實上，這已經不是李小璐第一次因為教育方式遭到網友指責了。

前不久，甜馨紮馬步練舞練到哭的視頻上了熱搜。當時就有一些網友覺得李小璐對女兒太過於嚴厲，質疑她是為了讓甜馨圓自己的女團夢，才讓女兒去學跳舞。

某種程度上來說，網友們的評論過於嚴苛，李小璐對甜馨好是毋庸置疑的，不能因為一次的忽視就否定她所做過的所有努力。

李小璐 手機 教育

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