老戲骨馮鞏冒雨演出 觀眾大讚一句話

老戲骨馮鞏冒雨演出，被讚敬業。(取材自微博)

63歲的大陸演員馮鞏近日現身某景區演出，當天是下雨天，雨勢並不小，馮鞏卻堅持冒雨完成了演出，被觀眾稱讚十分敬業。

貓眼娛樂報導，當時馮鞏穿的衣服都已經被雨水打濕貼著身體了，眼睛也是幾度很難睜開。同在台上的演員見雨勢不小，一直提醒並拉著馮鞏往裡站，但馮鞏一邊說著「不怕不怕」，一邊讓搭檔和自己一起往舞台邊緣靠，陪觀眾一起淋雨，並不害怕雨打濕身體。

工作人員也表示，當時的舞台是有頂的，但是馮鞏為了更加貼近觀眾，不顧下雨盡量往舞台邊緣靠，希望觀眾看得更清楚一點。

近幾年，馮鞏、潘長江等陪伴大衆20多年的春晚老戲骨們逐漸淡出春晚舞台，但其實這些從春晚退休 的老戲骨們並沒有離開公衆視野，在抖音 上，他們紛紛以一種新的方式成為頂流。

半年前開始在抖音「營業」的馮鞏，喜歡跟大家分享自己的「退休生活」。入駐半年漲粉上千萬，他幾乎一直沒離開抖音明星榜的頭幾名。但一切都是圍繞著他的日常生活展開的，在第一條抖音視頻裡，馮鞏就扮酷地展示著「自己還是從前那個少年」，酷不過幾秒，畫外一句「爺爺，我餓了」，一下讓粉絲恍然，他已經是爺爺了。

據悉，馮鞏自小就喜愛文藝，1973年，他以原創相聲作品參加天津市優秀節目匯演，並拜著名相聲大師馬季為師，成為一名優秀相聲演員。

1986年，馮鞏搭檔劉偉首次登上央視春晚的舞台，他們表演的相聲「虎年説虎」給春晚的觀眾們留下深刻的印象，此後馮鞏連續30年登上春晚舞台。

不只如此，馮鞏還是一位優秀的演員，1989年，馮鞏被評為「中國十佳電視劇演員」，1992年主演電影 「站直囉別趴下」，憑藉該片獲得第16屆百花獎最佳男配角，1998年憑藉電影「沒事偷着樂」獲得第18屆金雞獎最佳男演員獎。