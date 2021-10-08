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疑「涉政治」被封殺… 趙薇悄現身 全為了點讚林心如

娛樂新聞組／綜合報導
好久不見的趙薇突然在林心如Instagram現蹤，引發一陣騷動。(取材自微博)
好久不見的趙薇突然在林心如Instagram現蹤，引發一陣騷動。(取材自微博)

近月大陸大力整治娛樂圈，除了要求藝人有藝德，亦限制粉圈行動。最近更傳出新一份官方劣跡藝人名單，25位藝人在名單之上，其中趙薇就被歸為「政治問題」類，且位於懲處榜首位置，讓不少網友擔憂她的近況。沒想到她日前竟悄悄現蹤好友林心如的Instagram，掀起許多粉絲關注，引起熱議。

香港01報導，趙薇早前忽然被大陸各種媒體下架影視作品，之後屢傳趙薇的不同消息，曾有指她舉行飛到法國的酒莊。之後趙薇多次在網上各處留言，有人解釋為她暫時安全。

另據ETtoday報導，林心如近日在Instagram上傳食物照，粉色的盤子上只有清淡的酪梨、櫛瓜、炒蛋以及小片的麵包，坦言自己前兩天吃了不少大餐，因此上工後選擇食用較沒有負擔的素食飲食「均衡一下」，而她大方公開菜單後也吸引不少演藝圈好友回應，像是林熙蕾就吐槽「那麼清淡」，飲食系網紅袁倩禕則留言「吃素，清淡」等。

不僅如此，林心如分享工作的清淡飲食後，有不少眼尖的網友也發現趙薇悄悄現身該則貼文，高調地按了她的照片讚，這個舉動也引來許多粉絲驚呼「趙薇居然出現了」、「薇姐按讚了」、「趙薇竟然還有閒情逸致按讚」，引起熱議，估計趙薇狀態安好。不過其後翻查林心如Instagram，已收回點讚。

趙薇 林心如 香港

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