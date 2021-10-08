何家勁食品工廠傳低薪招工 網友譏：包拯臉黑，他心黑

香港男星何家勁淡出演藝圈後，轉行投資保健食品。(取材自微博)

早年以「包青天」中「展昭」一角紅遍華人 影視圈的港星何家勁，近年淡出影視圈後，投資 健康食品加工廠「勁家莊」有成，晉升成身價不斐的CEO，但卻在近日被爆料徵人薪資給太低，引起熱議。

ETtoday報導，何家勁近年來不時會在短影音平台分享自己的近況，除了曬出自家養生產品之外，也會貼出民眾造訪工廠時，開心地與他輪流合影的盛況，儘管目前已經61歲，他仍保持凍齡、帥氣的臉蛋與身材，人氣依舊相當高。

鏡周刊報導，日前有網友在微博上分享了一則徵才啟事，何家勁旗下的食品加工廠「勁家莊」要徵人了，該工廠招聘大量「普工」，月薪3500至5500元人民幣（約542至852美元），還包吃包住帶社會保險 。消息一曝光，卻意外引發網友熱烈討論，有部分住在一、二線城市的網友就認為何家勁開工廠賺進大把鈔票，直轟「給太少」、「工資太低」、「現在正常底薪都有4000元」等，笑譏「沒想到展昭這麼黑，包拯是臉黑，他是心黑。」

ETtoday報導，雖然何家勁的招聘薪資遭到不少網友痛批「給太少」，但也有網友出面舉例自己的經驗，坦言自己在工廠工作一個月只有2000元工資，何家勁開出的最低工資3500元已經算是不錯的薪資，甚至還有包吃包住的福利，原PO還表示「如果自己沒有住太遠，都想去裡面上班」。

對於網友的反應，何家勁本人尚未有任何回應，但有人也認為商人做生意本來就是為了賺錢，又不是慈善家，只要合乎當地法律規定，不需要針對他是「藝人」或是「富商」這個身分。