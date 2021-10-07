Baby罕見合體黃曉明 帶兒逛樂園

Angelababy旁邊站著小海綿，而網友稱黃曉明被前面男子擋到。（取材自微博）

黃曉明與Angelababy的婚姻狀況，一直以來備受關注，更不時傳出婚變消息，雖經當事人否認，但傳聞還是不斷。最近逢十一長假，有網友在北京環球影城 偶遇黃曉明和Baby帶著兒子小海綿出遊，兩人罕見合體也引發網友關注。

綜合媒體報導，有網友日前在北京環球影城偶遇黃曉明和Baby，還自稱跟黃曉明Baby說了話，超開心。從網友的曬照看，一眼就能認出Baby，素顏狀態超美，Baby身邊站著小海綿。而小海綿身後有一個正低頭整理衣服的男子，被指是黃曉明。

從網友曬出的偶遇照看，Baby打扮得很低調，戴著白色棒球帽，穿著藍色襯衣外搭黑色針織衫，搭配灰黑色牛仔褲，就是很日常的初秋打扮，腳上穿著平底鞋，是做了好在環球影城暴走遊玩的打算呢。

來環球影城玩，威震天是遊客喜歡的人物之一，大家都很喜歡跟威震天拍照，Baby也一樣，Baby穿著魔法袍，站在威震天前方拍照，比出剪刀手笑容燦爛，拍照結束，Baby還比心感謝超有禮貌，小海綿站在台下看媽媽拍照，背影呆萌。

到了小海綿上台跟威震天合照，威震天又發揮「話癆」特質，調侃小海綿是「下雨天不打傘的小傢伙」，小海綿站在威震天旁邊，一開始有點不知所措。Baby邊給小海綿拍照邊舉起剪刀手，顯然是在教兒子拍照手勢，母子倆台上台下比出同款剪刀手的畫面超有愛。