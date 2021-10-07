長津湖打敗「哥吉拉」 登年度全球票房第4

吳京主演的「長津湖」拿下2021年度全球票房第四名。（取材自微博）

電影 「長津湖」10月7日全球總票房超過4.87億美元，超過「哥吉拉大戰金剛」4.67億美元的票房成績，已成為2021年度全球票房第四名。

貓眼電影報導，據貓眼專業版數據顯示，2021年度全球票房前五名分別為：「你好，李煥英」8.22億美元、「玩命關頭」7.16億美元、「唐人街探案3」6.86億美元、「長津湖」4.78億美元、「哥吉拉大戰金剛」4.67億美元。

以韓戰為主題的愛國電影「長津湖」，自上映以來票房成績一直呈現勢不可擋的趨勢，截至10月7日票房突破31億人民幣，也是中國 影史上第13部突破30億人民幣的電影。

香港01報導，男演員吳京參演的「長津湖」、「我和我的父輩」領跑中國十一檔票房，吳京主演的電影票房累計超過200億，成為近來的話題人物。

近日，網上傳出吳京的片約情況，除了正在上映的兩套，還有29套電影待上映，據豆瓣顯示，吳京的電影已經排到了2030年。

這29套電影中，有一套「破雲II吞海」引起網友熱議，事緣這是一套「耽改劇」，意指由影視公司購買遠傳耽美小說版權，和耽美劇 有一定的聯繫但是又存在顯著的差異，將觀眾接受的「愛情」變成「兄弟情」，不過男主間的羈絆是不會改變的。而早前廣電總局禁止此類題材之餘，吳京向來都是「硬漢」形象，因此網友都非常驚訝。不過據電影簡介，這是犯罪緝毒類型，也不排除會刪除當中的感情線。