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鄭爽發文爆被誘騙 暗指張恒加入PUA

娛樂新聞組／綜合報導
鄭爽發長文自曝受到PUA迫害。（取材自微博）
鄭爽發長文自曝受到PUA迫害。（取材自微博）

女星鄭爽因代孕棄養風波及涉簽「陰陽合同」逃稅事件，被官方列為失德藝人遭全面封殺。鄭爽因個人微博和工作室微博被封帳號，轉戰Instagram抒發心情，近日發長文指受到PUA（Pick Up Artist，指搭訕、把妹技巧的意思）迫害，疑暗指張恒加入PUA訓練班來操控她，事件再度引起大家熱議。

香港01報導，據鄭爽指出所謂的PUA就是一個有組織有謀略的團隊，主要成員大多以留學生和擁有海外學歷的人為主，雖然她沒有公開姓名指出張恒就是其中一員，但透過她的話，不少網友猜測她所指的就是張恒：「它控制著我身邊每一個朋友，用孩子拾（試）圖控制住我，將我變為他賺錢的工具。」而巧合地張恒從高中到大學時期都在美國留學，同鄭爽的形容不謀而合。

她還詳細描述PUA的各種套路，疑指出張恒所做一切全都是經過PUA訓練出來的。她表示：「把微信頭像換成你隨手畫的簡筆畫，你看的順眼的微信名稱，你不找他仔永遠都會找你，讓你不會有不安全感產生。他要你不要那麼努力工作，他負責照顧你，你把工作交給他。」除了對自身有系統性的套路外，連對家人都有一套：「他經常主動發你的圖片給你家人，增加你家人對他的好感度。」揚言大家一定要相信她，強調指出這一些人的心早就被系統性控制，沒有真心亦沒有真話可言。

另外，她還表示單憑她的力量難以對付PUA如此龐大的團隊，所以在當時被大家瘋狂指責的時候，她只想好一對子女的安全，沒有想過自己，所以當時她保持了沉默。曾認為有好心就有好報，沒有想過到頭來竟被社會否認，令他一度對社會對自己產生懷疑。

事實上，PUA最初只是形容一種透過系統化學習，藉以提升情商成功找尋心儀對象的行為，最初期只用在男性的身上，被形容是一門藝術行為而已。但近年該學習化系統被引入後逐漸演變成一種商業的「愛情訓練營」，以有組織﹑網絡課程﹑線下培訓等方式進行誘騙。

鄭爽 工作 微信

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