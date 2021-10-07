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孩子為何給馮紹峰帶 趙麗穎揭原因網友心疼

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎近日上綜藝「中餐廳」，談到為何願意把孩子交給馮紹峰來帶。（取材自微博）
趙麗穎近日上綜藝「中餐廳」，談到為何願意把孩子交給馮紹峰來帶。（取材自微博）

女星趙麗穎4月和馮紹峰官宣離婚，雙方共同擁有孩子撫養權，近來趙麗穎回歸拍戲較忙，小孩便暫時由馮紹峰照顧。近日，趙麗穎以嘉賓身分登上節目「中餐廳」，坦言自己是來「治癒心靈的」，在被問到怎麼願意把孩子交給馮紹峰時，她大方給出了答案。

ETtoday報導，趙麗穎曾是第四季「中餐廳」的班底，不過期間卻因為遭節目惡意剪輯，傳出私下鬧翻，此次她作為嘉賓回歸，直接打破了不合傳聞。除了與許久未見的黃曉明相見歡以外，她也和前輩寧靜聊了上節目的原因。

寧靜不改直來直往的性子，表示：「我沒想到妳願意來，我以為妳會有多遠躲多遠！」趙麗穎聞言笑著回答：「我來治癒心理的傷的。」寧靜追問她為什麼把兒子留給馮紹峰照顧，趙麗穎顯得有些尷尬，但也帶著笑容回應「他（馮紹峰）的經濟比我好」，此話一出讓許多網友感到心疼。

中時新聞網報導，趙麗穎2016年演出電影「西遊記女兒國」和馮紹峰傳出假戲真做，隔年兩人合作「知否？知否？應是綠肥紅瘦」更將緋聞炒到高峰，2018年兩人領證，今年4月共同發表聲明，強調兩人是和平分手，未來小孩由兩人扶養，雙方更寫下：「日子很好，過去很好，願未來更好。」

據知，近來趙麗穎回歸戲劇一姐身分忙拍戲，兒子便交由馮紹峰扶養，趙麗穎有空就會接走小孩，享受難得的母子時光。

趙麗穎 電影 緋聞

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