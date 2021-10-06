吳京綠色運動服抄襲「魷魚遊戲」？中韓又掀口水戰

中國網民指出，「魷魚遊戲」出現的運動服，與吳京在電影「老師．好」客串演出體育老師時的服裝相似。（視頻截圖）

Netflix原創韓劇「魷魚遊戲 」最近在全球爆紅，劇中的綠色運動服也在劇迷心中留下了深刻的印象。最近，有韓媒引述學者指出，中國 知名男演員吳京穿著的「中國」運動服，抄襲了魷魚遊戲的運動服，甚至有中國電商平台用了劇中男主角的運動服照販售同款服裝。

韓國「朝鮮日報」報導，韓國誠信女子大學教授徐坰德5日在社交平台Instagram上發文指出，中國服裝抄襲了「魷魚遊戲」的服裝，並配上了演員吳京身穿「中國」衣服和「魷魚遊戲」中飾演男主角的演員李政宰對比照。

報導引述徐坰德表示：「（中國的）購物應用程序上，把劇中著名的綠色運動服上印上『中國』漢字，甚至還利用李政宰的照片進行銷售。」

Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」（Squid Game）掀起全球熱潮，在中國也引發廣大討論。（圖Netflix：提供）

然而，徐坰德在Instagram發表的文章內容與朝鮮日報報導的略有不同，他的原話是「在購物應用程序中，擅自利用李政宰的照片銷售因電視劇而出名的綠色運動服，是非常錯誤的行為。」徐坰德並未提到在綠色衣服上印上漢字「中國」一事。

徐坰德還在文章中說：「（中國）抄襲韓國內容的事情也太多了，泡菜、蔘雞湯、韓服等源於中國。」

有中國媒體反駁，稱吳京穿這件「中國」運動服，最早出現在2019年上映的中國電影「老師·好」中，片中戲服就是這款印著「中國」兩字的深綠色復古運動外套。

吳京身穿這件衣服的劇照，被中國網友做成了表情包。（取材自觀察者網）

香港「經濟日報」報導，同時，在淘寶輸入「魷魚遊戲」，就會出現大量相關結果，其中綠色的運動外套是熱門商品，價錢由人民幣49至199元不等，還可以讓買家選擇號碼，有店鋪月銷量超過2千件。

除了劇中遊戲參賽者的服裝，劇中工作 人員的桃紅色連身工作服和面罩也是消費者的目標。