言承旭蹭網鍾麗緹 借房間大吼大叫

言承旭很少用手機。（取材自臉書）

台灣 藝人言承旭近期打破神秘作風，上節目時透露自己的手機沒網路，還到鍾麗緹家借用WiFi才能上網。

台北中國時報報導，言承旭近日和大陸歌手張淇一起登上「定義2021」，言承旭還被張淇爆料，微信 （通訊軟體）隔了三天才回訊息，對此，言承旭尷尬說，他很少用手機「我本身不會太依賴（手機），我真的不太用微信，我比較會留電話號碼」，言承旭表示，他為了讓自己專注在工作上，所以不太使用智慧型手機 。

言承旭接連也被張淇爆料，他把手機當記事本在用，言承旭的手機甚至沒網路，對此，言承旭也笑認，他曾跑到鍾麗緹家借網路上網，當時言承旭還跟鍾麗緹借了一間房間要上課「因為我剛好學的那個東西是比較要情緒的，我就在她房間大吼大叫」，把鍾麗緹和老公張倫碩都嚇壞。

主持人消遣言承旭是在「蹭網」，不過當言承旭被問到，鍾麗緹下次還會借網路嗎？言承旭則幽默說：「後來再不回我微信了！」男神妙語如珠逗樂全場。

噓！星聞報導，過去曾自曝與言承旭交往過兩年的張熙恩，近來開始學畫，還改名為「原尹鋅」舉行個展，也會在社群上分享自己的畫作，不過有網友發現張熙恩有幅畫作與一位墨西哥藝術家Juan Oaxaca的作品相似，於是在她的臉書上留言，不過似乎遭到封鎖，之後Juan Oaxaca也親自去留言提醒，似乎同樣留言也遭到隱藏，而那幅畫作張熙恩之前曾透露過已賣到新加坡。