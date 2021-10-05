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霍建華浪漫撒花 楊冪「女漢子式回答」：不如轉帳

記者陳慧貞／綜合報導
霍建華（左）、楊冪主演「築夢情緣」。（圖：八大電視提供）
霍建華（左）、楊冪主演「築夢情緣」。（圖：八大電視提供）

霍建華、楊冪是結識多年的好友，兩人在電視劇「築夢情緣」中扮演情侶，戲裡充滿粉紅泡泡，戲外卻是逗趣務實的好哥兒們；一幕撒花瓣的唯美畫面，楊冪玩心大開，大叫站在頂樓的霍建華：「你把竹筐扔下來砸到我臉上！」還立刻做出被砸到暈頭的模樣，讓全場笑翻。

霍建華和楊冪都是務實派，戲裡霍建華常為女主角做許多浪漫事，例如無論多忙，都會抽空送美食，楊冪剖析：「我覺得女孩子都很吃這套！」但私下認為，其實「甜蜜」與物品價值無關，有時僅是彼此才懂的小秘密、小暗號，都能讓人內心甜滋滋，像是劇中女主角不開心時，男主角就會給糖吃的默契，都很甜蜜。

提到這場霍建華特地為女主角製造的撒花驚喜，楊冪透露，曾問過對方私底下會做這種撒花浪漫事嗎？得到的回應是：「不會吧！撒完還要收拾。」此舉讓楊冪非常認同，想到要清理就覺得麻煩，她笑說：「說不定花瓣裡還有蟲子呢！還不如直接轉帳好啦！」

此外，戲裡兩人分飾營造師、建築師，楊冪在拍攝前也做了一番功課，閱讀建築相關資料，熟讀專業名詞，有觀眾好奇她在戲裡拍攝畫設計圖的戲分時，究竟在畫什麼？她則大方揭秘：「畫直線、直角啊！因為我不懂，所以畫直角總沒錯！」

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