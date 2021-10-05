「長津湖」賣破20億 吳京晉升200億票房俱樂部

吳京主演的「長津湖」票房突破20億。（取材自微博）

身兼演員、導演身分的男星吳京，近期主演作品都有好票房，熱映中的電影 「長津湖」上映5天，截至10月4日晚21時35分已突破20億人民幣（約3100萬美元）票房，讓吳京成為中國 電影市場上，第二位主演總票房突破200億的影人。

網易娛樂報導，據燈塔專業版數據，「長津湖」票房突破20億，成為中國影史第24部票房破20億的電影，目前已打破12項影史紀錄。

而據貓眼數據，截至10月4日晚，吳京主演的「我和我的父輩」票房達7.19億、「長津湖」票房達19.92億，加上其他主演作品，總票房突破200億，成為中國電影市場第二位200億主演票房影人，第一位達成的是日前創下紀錄的沈騰。

另據香港01報導，南韓戲劇「魷魚遊戲 」在Netflix開播後在全球大受歡迎，有中國網友也發揮創作力，製作一條吳京參加遊戲的短視頻，並戲稱是「京魚遊戲」，登上微博熱搜備受討論。

「魷魚遊戲」中第一個登場的遊戲是「123木頭人」，若被偵測到移動就會被開槍射殺。而在網友製作的視頻中，吳京有別於其他參加者倉皇逃跑，反而勇敢走向前，被巨型娃娃開槍瞄準也毫不在意，且一直死不了；最後吳京猶如有金剛之身護體，反而是巨型娃娃「彈盡援絕」，嘴巴冒煙而倒下，畫面十分搞笑。

不少網友看完片段後覺得「零違和」，認為吳京真的參加遊戲的話極有可能獲勝，似乎吳京「戰狼」的形象已經深入民心了。