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鍾鎮濤老婆慶生照 洩露關之琳59歲模樣

娛樂新聞組／綜合報導
鍾鎮濤（後）的妻子范姜素貞（右）慶生，59歲關之琳（左）也到場，看來氣色紅潤狀態維持相當好。（取材自Instagram）
鍾鎮濤（後）的妻子范姜素貞（右）慶生，59歲關之琳（左）也到場，看來氣色紅潤狀態維持相當好。（取材自Instagram）

68歲香港男星鍾鎮濤在2014年與小19歲女友范姜素貞結婚，婚後育有兩女。近日范姜素貞近日迎接50歲生日，並在Instagram上PO出照片，只見好友關之琳也現身，59歲的她保養得宜，令網友驚艷不已，讚嘆三人都是「逆天凍齡」。

范姜素貞日前在IG發文：「昨晚49歲的最後一天，和我覺得最美、最帥、最疼愛我的人共進晚餐，感恩幸福」，照片中除了有老公鍾鎮濤外，范姜素貞身旁還有好友關之琳。

只見照片中，關之琳穿著白色襯衫，皮膚緊緻無瑕，氣色紅潤，深邃大眼一如既往散發知性優雅氣質，完全看不出來已經59歲；上個月關之琳慶生時，絲毫看不出皺紋的美貌和窈窕身材就讓網友震驚，直呼不愧是「香江第一美人」。而關之琳近幾個月年也開設抖音帳號，分享生活近況，吸引超過340萬粉絲追蹤。

50歲的范姜素貞則是一身輕便，甜美微笑中帶著一絲少女氣息，68歲的鍾鎮濤帶著笑意站在後方，體態也相當輕盈，三人彷彿躲過「歲月的殺豬刀」，讓網友相當震驚。

鍾鎮濤曾和港星章小蕙有過一段婚姻，不過當時她見鍾鎮濤破產，就打離婚官司脫債，並把一對兒女留給男方；人生跌到谷底的鍾鎮濤後來認識范姜素貞，她不離不棄陪鍾鎮濤挺過難關。據悉，范姜素貞不僅用開二手店的利潤，替鍾鎮濤還了1億多港元（約1284萬美元）的債務，還幫他打理財務。之後鍾鎮濤奮力工作，靠拍戲、登台表演，從負債鉅額搖身變成身價破億，人生大扭轉。

破產 香港 抖音

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