章子怡手機桌布外洩…繼女同框親生女 很有愛

章子怡近期和吳京、徐崢和沈騰共同執導新電影「我和我的父輩」。（取材自微博）

42歲影后章子怡近期和吳京、徐崢和沈騰共同執導新電影 「我和我的父輩」，同時擔任主演，作品對她重要程度不言而喻。她近日努力跑宣傳，為了活動飛到上海，並被網友撞見，更被發現手機 桌布是繼女和女兒的合照，相當有愛。

新浪娛樂報導，有網友在上海外灘偶遇章子怡和吳京，當時章子怡將頭髮隨興綁起，身穿白色夾克和黑色長裙，腳踩白色厚底短靴，打扮休閒，和吳京一路有說有笑；網友指出，章子怡的手機直接掛在包包外面，螢幕桌布放的是15歲繼女小蘋果和5歲女兒醒醒的合照。章子怡過去也常在微博 上傳兩個女兒的日常照片，母愛的一面獲得大眾讚賞。

小蘋果和醒醒姊妹感情好。（取材自微博）

此外，章子怡近日在訪談中，談到「我和我的父輩」中一場哭戲，當時情緒瞬間失控，是因為想到去年病逝的婆婆。章子怡說，劇中有一幕自己從同事手中接過丈夫的骨灰盒而痛哭；章子怡坦言拍攝時有點控制不住，因為勾起親自送婆婆走的難過記憶。

婆婆肝癌往生後，章子怡與家人一起到火葬場跟婆婆告別，不禁悲從中來：「我就覺得人這一輩子都要面對，有一天我們也會躺在那裡。」章子怡坦言這是人生唯一一次看到家中婆婆的骨灰盒，所以拍戲時特別有感觸。