莫文蔚(右)和老公結婚滿10周年。(圖:莫家寶貝工作室提供)

莫文蔚相隔20年推出粵語專輯「The Voyage」,空降香港 唱片商會冠軍,加上適逢與老公Johannes結婚10周年,雖然彼此因為疫情 分隔兩地,但讓她笑言這是最好的結婚周年禮物。

莫文蔚透過作品表達尋找人生真諦的信念,「The Way You Make Me Feel」、「初戀」和「戀一世的愛」3首歌曲則是她在愛情路上的心情寫照,無比浪漫。往年夫婦都會在紀念日安排旅行慶祝,今年雖然無法碰面,但莫文蔚也在第一時間向老公報喜訊,興奮地說:「很感謝歌迷這麼捧場,我已經20年沒有推出廣東專輯,要讓大家等了這麼久,但大家仍然不離不棄,感恩大家一直愛我。」

莫文蔚相隔20年推出廣東專輯「The Voyage」。(圖:莫家寶貝工作室提供)

莫文蔚曾於高中時到義大利 留學,當時就認識了Johannes,兩人談起了純純的初戀,不過這段戀情僅維持1年多,因為莫文蔚到英國讀書而斷了聯繫。直到莫文蔚徹底斷開馮德倫,並於2007年出國療情傷,2人才重逢並再度墜入愛河,最後於2011年在佛羅倫斯舉行浪漫婚禮。