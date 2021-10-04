我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題第一人

娛樂新聞組／綜合報導
網上瘋傳「全渠道封殺25人名單」，趙薇被列在「政治問題」第一個。（取材自微博）
網上瘋傳「全渠道封殺25人名單」，趙薇被列在「政治問題」第一個。（取材自微博）

中國演藝圈整肅動作頻頻，近日微博出現一份官方部門公布的25位劣跡藝人名單，以「全渠道封殺問題藝人」為題，分為政治問題、違法亂紀、失德失範等三部分，其中趙薇被歸為政治問題，且是懲處第一位，不過此名單未獲證實。

綜合媒體報導，政治問題除了趙薇外，還有張哲瀚與趙立新。張哲瀚的經紀公司老闆正是趙薇，他因電視劇「山河令」暴紅，卻被挖出過去有「親日」行為，曾參觀日本靖國神社及乃木神社，所以被全面封殺，甚至牽連老闆。另有一說則指趙薇本來就因「政治問題」在清算名單中，張哲瀚的日本神社之行不過只是一起被清算。

趙立新則是因在2019年在微博提出幾個問題，「日本人占領北京八年，為什麼沒有搶走故宮裡的文物並且燒毀故宮？這符合侵略者的本性嗎？」從此被中國當局封殺，其後又被挖出他在27歲那年曾因結婚加入瑞典籍，不是「純正」中國人，因此他參與的六部未公開作品通通遭到禁播，至今無法翻身。

「違法亂紀」被點名的有柯震東、房祖名、逃漏稅繳罰金的范冰冰、鄭爽、澳洲涉性侵事件的高雲翔等人。

而「失德失範」則點名羅志祥、李小璐等人，被列名者在感情上因劈腿、多人運動、婚姻出軌等事件，在演藝圈上引發軒然大波。

網上瘋傳「全渠道封殺25人名單」，趙薇被列在第一個。（取材自微博）
網上瘋傳「全渠道封殺25人名單」，趙薇被列在第一個。（取材自微博）

趙薇 中國 日本

上一則

蔡明亮新作 聚焦資深藝人李珮菁、常楓

下一則

鬥007克雷格 雷米馬利克大反派演得過癮

延伸閱讀

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
「情深深雨濛濛」海報 踼走趙薇、林心如 像BL劇

「情深深雨濛濛」海報 踼走趙薇、林心如 像BL劇
封殺風波後首露臉 趙薇現身家鄉安徽蕪湖

封殺風波後首露臉 趙薇現身家鄉安徽蕪湖
趙薇露臉了 港媒：被封殺後首度現身家鄉安徽蕪湖

趙薇露臉了 港媒：被封殺後首度現身家鄉安徽蕪湖

熱門新聞

有網友挖出張曼玉過去出席公開活動的照片，暴瘦模樣再度引發熱議。（取材自微博）

張曼玉神隱多年 憔悴瘦成皮包骨舊照駭人

2021-09-28 02:28
有「華為小公主」之稱的姚安娜。（取材自微博）

華為小公主姚安娜發文迎孟晚舟 打錯「祖國」2字挨轟

2021-09-26 23:01
蕾雅瑟杜是龐德片史上第一位連莊女主角。圖／UIP提供

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

2021-09-30 13:46
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。(取材自微博)

鄭爽上傳「情色不雅照」宣戰張恒：等一個公開的道歉

2021-09-30 00:57
網路瘋傳「全渠道封殺」25人名單，其中「政治問題」封殺名單第一個列進趙薇。取材自微博

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

2021-10-03 05:51
林青霞（右二）日前出席友人生日。圖／摘自微博

66歲林青霞最新近照曝光 透露金馬影后腦部手術後狀況

2021-10-01 15:20

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台