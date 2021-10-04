25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題第一人

網上瘋傳「全渠道封殺25人名單」，趙薇被列在「政治問題」第一個。（取材自微博）

中國 演藝圈整肅動作頻頻，近日微博出現一份官方部門公布的25位劣跡藝人名單，以「全渠道封殺問題藝人」為題，分為政治問題、違法亂紀、失德失範等三部分，其中趙薇 被歸為政治問題，且是懲處第一位，不過此名單未獲證實。

綜合媒體報導，政治問題除了趙薇外，還有張哲瀚與趙立新。張哲瀚的經紀公司老闆正是趙薇，他因電視劇「山河令」暴紅，卻被挖出過去有「親日」行為，曾參觀日本 靖國神社及乃木神社，所以被全面封殺，甚至牽連老闆。另有一說則指趙薇本來就因「政治問題」在清算名單中，張哲瀚的日本神社之行不過只是一起被清算。

趙立新則是因在2019年在微博提出幾個問題，「日本人占領北京八年，為什麼沒有搶走故宮裡的文物並且燒毀故宮？這符合侵略者的本性嗎？」從此被中國當局封殺，其後又被挖出他在27歲那年曾因結婚加入瑞典籍，不是「純正」中國人，因此他參與的六部未公開作品通通遭到禁播，至今無法翻身。

「違法亂紀」被點名的有柯震東、房祖名、逃漏稅繳罰金的范冰冰、鄭爽、澳洲涉性侵事件的高雲翔等人。

而「失德失範」則點名羅志祥、李小璐等人，被列名者在感情上因劈腿、多人運動、婚姻出軌等事件，在演藝圈上引發軒然大波。