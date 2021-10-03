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曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

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曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

中國新聞組／北京3日電
周潔。 （取材自微博）
周潔。 （取材自微博）

導演胡雪樺3日在微博發文表示，接到消息稱中國知名舞蹈家周潔過世，享壽60歲。他感慨表示：「一路走好！從此天堂有最美的舞蹈」。消息傳出後，諸多網友紛表不敢相信，畢竟她才60歲。對很多網友來說，周潔這個名字也許很陌生。但在上個世紀的80年代，周潔是一位家喻戶曉的演員和舞蹈家，與楊麗萍並稱為「南北兩大舞蹈精靈」。

綜合媒體報導，胡雪樺發文稱：「剛接到來自休士頓的噩耗，著名舞蹈家演員周潔駕鶴西去。親愛的周潔一路走好！從此天堂有最美的舞蹈。」

周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自微博）
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自微博）

霓裳羽衣舞 留下美妙舞姿

周潔是上海歌劇舞劇院國家一級舞蹈演員、中國舞蹈家協會理事表演藝術委員會委員，最著名的作品是1992年演出電影「楊貴妃」，她在片中雍容華貴的扮相加上「霓裳羽衣舞」，讓觀眾印象深刻，因而有「最美楊貴妃」的美譽。該片在隔年獲得第16屆大眾電影百花獎最佳故事片。

周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

周潔的其他作品還包括「火燒圓明園」、「垂簾聽政」、「奇蹟的再現」、「聯林珍奇」、「敦煌夜譚」、「寶蓮燈」等，最近一部作品是2013年參演電視劇「隋唐演義」。

報導說，周潔除了被稱作是「最美楊貴妃」外，她也曾經和香港已故巨星張國榮合作過，兩人在導演陳凱歌執導的「風月」中有過親熱床戲，被封為「東方美神」。

創北美最傑出華人舞蹈學校

1997年，周潔隻身赴美，與好友徐利聯合在休斯頓開設舞蹈學校，成功創立北美地區最傑出的華人舞蹈學校，當時的休斯頓市長還特地將11月20日訂為「周潔舞蹈學校日」（J&L Dance School Day），2002年，她在上海開設周潔演藝中心。

據微博公眾號「新長春國貿」引述消息說，周潔已患病五年之久，飽經病痛折磨。一向以樂觀向上面目示人的她，也曾不經意間流露「吃盡苦頭」。

導演胡雪樺3日在微博發文表示，接到來自休士頓的消息稱中國知名舞蹈家周潔過世。（取...
導演胡雪樺3日在微博發文表示，接到來自休士頓的消息稱中國知名舞蹈家周潔過世。（取材自微博）

據說，在生命盡頭，自知不久人世的周潔思念故鄉，拖著重病之身包機回中國，渴望葉落歸根的她於9月26日凌晨抵達上海，10月1日晚即香消玉殞。

來源：Ching fang Lee (李青芳)

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