周揚青首吐理想型「5個條件」網虧：不就是羅志祥

周揚青在愛情中雖然有很強的原則性，但並沒有過多的佔有欲。(取材自微博)

中國 網紅周揚青 揮別身家32億人民幣（約4.9億美元）的「好利來」執行總裁羅昊之後，在節目「女兒們的戀愛4」中迎來新對象陳瑞豐，由於兩人都很符合對方的擇偶條件，進展非常神速，陳瑞豐更鬆口：「我已經確認了對她的心意，我是喜歡她的。」

周揚青、陳瑞豐在最新1集節目住進民宿，路途中周揚青好奇問說「看到本人覺得跟想像中有不一樣嗎」，陳瑞豐1句「本人感覺更讓人心動一點」，直球告白讓周揚青害羞地露出燦笑，顯見彼此的確互有好感。

周揚青在節目「女兒們的戀愛4」與新對象陳瑞豐一起旅行。(取材自微博)

趁著晚餐前的空檔，希望更加了解周揚青的陳瑞豐安排了心理測驗，一步一步揭露周揚青面對感情的想法，包含她只能同時經營1段感情、不會三心二意，在愛情中雖然有很強的原則性，但並沒有過多的佔有欲，倘若失戀的話會飛快地抽離出來，不會深陷情傷太久，由此可見當初她宣布與羅志祥 分手後立即自我振作，投入於工作當中。

而周揚青也傾訴了理想的另一半，她說：「五官深邃、濃眉大眼，個子要高高的，長得像偶像劇男主角那樣。我除了看男生的外貌以後，還是會看能不能跟我聊得來。」網友虧她「不就是羅志祥」。

不過聽聞她的答案和自己的外型重疊度很高，陳瑞豐很是滿意。