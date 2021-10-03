沈騰有「父輩」助力 成中國首位200億票房影人

「我和我的父輩」主演沈騰，成為中國影史首位200億人民幣票房影人。（取材自快科技）

電影 「長津湖」票房傳捷報，據貓眼專業版統計，「長津湖」10月2日總票房已突破十億（人民幣，下同，約1.55億美元），這是中國 影史第90部十億電影 。另一部大片「我和我的父輩」票房也達3.02億，主演沈騰也創造記錄，成為中國影史首位200億票房影人，此前吳京是中國中國影史首位100億票房影人。

電影「長津湖」總票房已破10億人民幣。（取材自環球網）

環球網報導，「長津湖」是中國電影史上投資、製作規模最大的一部電影。該影片由陳凱歌、徐克、林超賢三位導演 聯合監製並執導，三位強強聯合，共同完成一部作品，在電影史上十分少見。在演員陣容上，集結了吳京、易烊千璽、胡軍、段奕宏、朱亞文等眾多實力派演員。

影片以抗美援朝戰爭中的長津湖戰役為背景，長津湖戰役，是抗美援朝戰爭的重要拐點，此戰之後，不僅將美軍為首的「聯合國軍」打回了三八線以南，更徹底扭轉了戰爭態勢。同時，這也是中美兩國王牌軍團一場載入史冊的殊死決戰。

「長津湖」展現了大歷史下的小人物，通過刻畫「鋼七連」的傳承，刻畫伍千里、伍萬里，包括已犧牲的大哥伍百里三兄弟的前仆後繼，以及很多先烈視死如歸、大無畏犧牲精神。

此外，另一部大片「我和我的父輩」票房達3.02億，助沈騰主演電影作品票房突破200億，成為中國電影市場首位200億主演票房影人。

據貓眼專業版內顯示，沈騰主演電影作品12部，主要電影及票房成績為：「你好，李煥英」39.2億（截至發稿）、「我和我的家鄉」28.29億、「西虹市首富」25.48億、「瘋狂的外星人」22.14億、「羞羞的鐵拳」22.13億、「飛馳人生」17.28億、「夏洛特煩惱」14.48億。